В своем профиле в социальной сети Instagram Лайт опубликовала серию фото в купальнике, на которых при помощи фотошопа изменила пропорции своего тела в соответствии с главными стереотипами о том, как должна выглядеть идеальная женская фигура в тот или иной период времени. Например, в 50-х годах ХХ века самой популярной актрисой была признана Мэрилин Монро, потому закономерной стала мода на фигуру «песочные часы», с пышной грудью и бедрами и узкой талией. В 60-е и 70-е же эталоном красоты стала миниатюрная модель Твигги, с ее тонкими чертами лица и изящными пропорциями. В 80-е, по мнению блогера, на смену изящности и хрупкости пришел атлетизм. Эталонной стала считаться внешность супермоделей, в частности Эль Макферсон, потому идеальной стала считаться подтянутая, спортивная фигура с крепкими ягодицами и большой грудью. А 90-е и конец ХХ века ознаменовались модой на «героиновый шик», иконой которого была Кейт Мосс с ее болезненной худобой, маленькой грудью и бледной кожей. В нулевые гремели модные шоу Victoria’s Secret и все с ума сходили по «ангелам», которые демонстрировали нижнее белье бренда. Девушки все как одна обладали большой грудью, стройной и подтянутой фигурой с обязательно накачанным прессом. Спустя десятилетие вновь популярной стала фигура с большой разницей между грудью и попой. Причем зачастую бюст и пятая точка (а заодно и губы) искусственно увеличивались порой до гипертрофированных размеров. Моду на подобные трансформации ввела Ким Кардашьян. Завершила свою галерею фото Алекс Лайт неотредактированными фотографиями своего тела и заявила, что рада, что в 20-х годах XXI века она, наконец, может быть такой, какой хочет, без оглядки на других, потому что в моде естественность и полное принятие себя.Девушка добавила, что почувствовала себя лучше, когда закончила работу над этим проектом, потому что поняла, что навязанные идеалы на самом деле эфемерны и недостижимы просто потому, что постоянно меняются, и призвала всех быть такими, какие есть, а не гнаться за модой. Лайт добавила, что давление социальных сетей сегодня столь велико, что восприятие себя у многих искажается, а самооценка падает, именно по этой причине с каждым годом возрастает популярность пластической хирургии и косметологии. Работа Алекс вызвала жаркие споры среди ее подписчиков. Одни посчитали ее идею вдохновляющей и очень полезной, а другие – упрекнули блогера в предвзятости и субъективности. Фото: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!