Блогерша хотела похвастаться новым носом, но результат операции озадачил подписчиков
Блогерша решила похвастаться новым носом в коротком видео в социальной сети TikTok, в котором показала процесс восстановления после пластической операции. «Это изменило мою жизнь», – гордо написала она в своей публикации, имея в виду ринопластику. Судя по ролику, девушка избавилась от легкой горбинки на переносице, но при этом сохранила форму носа.
@nadia.ciccolella
Alright, last one 😎 ##nosejob♬ original sound - audios
Ее пост быстро стал вирусным и вызвал жаркие споры пользователей Сети. Большинство из них категорично заявили, что она зря выбрала этого хирурга, потому что нос вообще не изменился. «Просите вернуть себе деньги, вас надули!», «Мне кажется, хирург вас обманул», «Зачем делать операцию, если ваш нос совсем не изменился?», «А вы уверены, что вам сделали пластику?» – написали они.
Однако не все были настроены негативно. Нашлись среди комментаторов и те, кто положительно оценил результаты хирургического вмешательства. Так многие похвалили любимую блогершу за смелость признаться в операции и при этом отказе кардинального изменения собственной внешности: «Какое счастье, что не все хотят иметь крошеный нос», «»А мне нравится, что вы сохранили свою этническую особенность», «Как хорошо, что вы столь деликатно подошли к вопросу и сделали носик более изящным, но не стали его изменять до неузнаваемости», «Для восстановления после операции нужен год! Тогда и посмотрим на результат».
Фото: TikTok
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!