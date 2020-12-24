Блогерша хотела похвастаться новым носом, но результат операции озадачил подписчиков

Однако не все были настроены негативно. Нашлись среди комментаторов и те, кто положительно оценил результаты хирургического вмешательства. Так многие похвалили любимую блогершу за смелость признаться в операции и при этом отказе кардинального изменения собственной внешности: «Какое счастье, что не все хотят иметь крошеный нос», «»А мне нравится, что вы сохранили свою этническую особенность», «Как хорошо, что вы столь деликатно подошли к вопросу и сделали носик более изящным, но не стали его изменять до неузнаваемости», «Для восстановления после операции нужен год! Тогда и посмотрим на результат».

Фото: TikTok

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