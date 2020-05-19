Блогерша экстремально увеличила ягодицы и на полгода потеряла способность сидеть

Девушка накопила 10 тысяч долларов для проведения операции в Майами, однако она оказалась неудачной – у нее появились осложнения. У блогерши появились острые боли боли в ногах, из-за чего она лишилась возможности сидеть. Шилпа призналась, что, не имея возможности связаться с лечащим врачом напрямую, она провела расследование, в ходе которого выяснила, что клиника, в которую она обратилась из-за множества положительных отзывов, получила их за то, что все оставлявшим их клиентам дарила подарки. А на самом деле у ее хирурга год назад из-за жировой эмболии умерла пациентка.

Шилпа призналась, что была очень зла из-за того, что стала жертвой обмана: «Людям наплевать на здоровье пациентов, пока те несут в клинику деньги. А мне было настолько больно из-за осложнений, что я не могла сидеть месяцами». В итоге блогерше пришлось обратиться к другому врачу, который провел ей три довольно болезненных корректирующих процедуры, общая стоимость которых составила 50 тысяч долларов. Однако они оказались гораздо более успешными и после них Шилпа смогла вернуться к нормальному образу жизни.

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!