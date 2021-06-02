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Блогер с постоянно растущим бюстом рассказала, как это сказывается на ее жизни

В то время как многие девушки мечтают о пышных объемах в области декольте и обращаются к помощи хирургов, чтобы сделать маммопластику, жительница Австралии страдает от своих пышных форм. Она жалуется на стремительно растущую грудь, которая с каждым годом увеличивается на размер. Аномальные изменения она стала замечать в подростковом возрасте, уже к 14 годам объем чашки ее нижнего белья стал DD, то есть достиг приличного 5 размера, но тогда девушку это радовало.

О данном беспрецедентном случае рассказали журналисты массового издания The Sun.

18-летняя Ани Сент-Джеймс утверждает, что ее бюст продолжает расти до сих пор. В связи с этим она страдает от проблем со здоровьем: ее беспокоят боли в спине, шее и плечах. Также девушка отмечает трудности в поиске любви, так как получает нездоровый интерес и внимание со стороны незнакомых людей. По ее словам, с 13 лет к ней начали приставать мужчины с просьбами прислать обнаженные фотографии, а некоторые даже преследовали.

Чтобы разобраться в проблеме, Ани обратилась за медицинской помощью и проходила обследования. В результате чего ей диагностировали гигантомастию — редкое заболевание, связанное с аномальным ростом груди. По мнению врачей, точная причина болезни неизвестна, но она явно связана с гормонами, которые выделяются во время полового созревания или беременности и при приеме некоторых лекарств.

Джеймс столкнулась с множеством сложностей: она с трудом подбирает себе нижнее белье и вынуждена носить «бабушкины бюстгальтеры», отказывается от любимых занятий спортом, таких как прыжки со скакалкой и прыжки на батуте, и ей постоянно нужно ложиться отдыхать от такой тяжести. «Меня беспокоит будущее моей спины и шеи, особенно если я не исправлю свою осанку», — сказала девушка.

Многие девушки пишут комплименты Ани, но она пытается объяснить, с какими неприятностями столкнулась: «Это сильно ударило по моей самооценке и мне хочется прикрыться еще больше вместо того, чтобы гордиться, хвастаться этим и быть счастливой».

Ани Сент-Джеймс призналась, что хочет сделать операцию по уменьшению груди и надеется, у нее это получится.

Фото: Instagram kentuckyfriedclouds

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