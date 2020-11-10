Блогер «Руки-Базуки» пожаловался, что вазелин в бицепсах разрушает его здоровье

«Руки-Базуки» уже перенес одно хирургическое вмешательство в ноябре 2019 года, во время которого из его левого трицепса удалили около 1,5 килограммов вазелина. Планировалось, что в течение 2 месяцев фрик восстановится, а потом вернется на повторную операцию, но из-за начавшейся пандемии коронавируса процедуру отложили до лета, однако в июле вместо того, чтобы согласиться на плановую госпитализацию Терешин решил сняться в двух фильмах и принять участие в прямых эфирах популярных блогеров. Сейчас же, когда эпидемиологическая обстановка вновь стала напряженной, парень вновь вернулся к вопросу удаления из рук вазелина. «Отрава отнимает мою жизнь. Я жду ответа клиники, в которой удалял левый трицепс, я не глупый. По плану уже давно пора», – заявил Кирилл в своем аккаунте в соцсети Instagram, добавив, что у него сильно отекают руки от плеч до кончиков пальцев.

Фото: Instagram ruki_bazuki_official

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