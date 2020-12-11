Блогер раскрыла способы визуально увеличить маленькую грудь

Таким же эффектом обладают рубашки и топы с объемными деталями в области бюста. По мнению автора поста, представительницам слабого пола со скромными формами показаны футболки с глубоким декольте и V-образным вырезом.

Ранее мы писали, как увеличить грудь без пластики. Самый популярный - бюстгальтер с эффектом пуш-ап. Такая модель подойдет вам, если вы захотите приподнять бюст и подчеркнуть красивую ложбинку. Некоторые марки выпускают бюстгальтеры с эффектом двойного или тройного пуш-апа, благодаря чему зрительно грудь можно увеличить на пару размеров.

Бюстгальтеры с подушечками имеют поролоновые вставки, но они способны лишь сделать грудь визуально более объемной, не приподнимая ее. Еще один вариант - бра с воздушными, гелевыми, силиконовыми или водяными подушечками. Выглядит такой бюстгальтер очень естественно и натурально.