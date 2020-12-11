Блогер раскрыла способы визуально увеличить маленькую грудь
Девушка рекомендует надевать водолазки, а не лонгсливы с декольте, чтобы перевести внимание с бюста на лицо. Кроме того, визуально увеличить верхнюю часть тела могут куртки с карманами в области груди.
По словам блогера, женщины с маленьким бюстом должны носить кружевные бюстгальтеры без косточек под топами из полупрозрачной ткани. Это «увеличит» грудь на несколько размеров.
Таким же эффектом обладают рубашки и топы с объемными деталями в области бюста. По мнению автора поста, представительницам слабого пола со скромными формами показаны футболки с глубоким декольте и V-образным вырезом.
Ранее мы писали, как увеличить грудь без пластики. Самый популярный - бюстгальтер с эффектом пуш-ап. Такая модель подойдет вам, если вы захотите приподнять бюст и подчеркнуть красивую ложбинку. Некоторые марки выпускают бюстгальтеры с эффектом двойного или тройного пуш-апа, благодаря чему зрительно грудь можно увеличить на пару размеров.
Бюстгальтеры с подушечками имеют поролоновые вставки, но они способны лишь сделать грудь визуально более объемной, не приподнимая ее. Еще один вариант - бра с воздушными, гелевыми, силиконовыми или водяными подушечками. Выглядит такой бюстгальтер очень естественно и натурально.
Фото и видео: TikTok/atyasmeengarcia, Global Look Press
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