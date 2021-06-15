Блогер потратила более 50 млн рублей ради сходства с Ким Кардашьян и пожалела

«Есть большая проблема с влиянием Кардашьян, все хотят выглядеть, как они, поэтому теперь все молодые женщины выглядят одинаково. У них одинаковые лицо, нос и губы, но это не сделает их счастливыми. Хирургия — это только одна часть решения, им тоже нужна помощь психолога», — рассказала героиня материла.

Памплона предупреждает девушек не совершать ее ошибок. По ее словам, если однажды увеличить губы, потребуется регулярно повторять данную процедуру: «Мои губы напоминали скорее две сосиски, чем две губы. Теперь они потеряли свою эластичность и, когда у меня нет наполнителей, они выглядят, как у 70-летних, хотя даже у моей бабушки нет таких обвисших и морщинистых губ, как у меня».

Желание кардинальных изменений возникло у Дженнифер в том числе из-за насмешек со стороны одноклассников, которые дразнили ее за миниатюрную фигуру.