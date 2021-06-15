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Блогер потратила более 50 млн рублей ради сходства с Ким Кардашьян и пожалела

28-летняя американка Дженнифер Памплона потратила около 600 тысяч фунтов (более 50 миллионов рублей) на то, чтобы быть похожей на звезду реалити-шоу, актрису и фотомодель Ким Кардашьян. «Раньше я следила за тем, что делала Кардашьян днем и ночью, Ким до сих пор вдохновляет меня, и мне всегда нравилось, как она выглядит и ее стиль», — поделилась девушка. Но несмотря на это, она пожалела, что однажды стала изменять свою внешность.

В 17 лет Дженнифер впервые легла под нож пластического хирурга, когда увеличила грудь. Сейчас же в ее арсенале насчитываются сотни операций и различных процедур красоты. Она удалила четыре ребра, увеличила ягодицы, сделала липосакцию, две ринопластики и три пластики груди. Также с помощью косметолога сделала подтяжку лица и множественные инъекции ботокса. Об этом сообщают журналисты британского издания The Sun.

«Есть большая проблема с влиянием Кардашьян, все хотят выглядеть, как они, поэтому теперь все молодые женщины выглядят одинаково. У них одинаковые лицо, нос и губы, но это не сделает их счастливыми. Хирургия — это только одна часть решения, им тоже нужна помощь психолога», — рассказала героиня материла.

Памплона предупреждает девушек не совершать ее ошибок. По ее словам, если однажды увеличить губы, потребуется регулярно повторять данную процедуру: «Мои губы напоминали скорее две сосиски, чем две губы. Теперь они потеряли свою эластичность и, когда у меня нет наполнителей, они выглядят, как у 70-летних, хотя даже у моей бабушки нет таких обвисших и морщинистых губ, как у меня».

Желание кардинальных изменений возникло у Дженнифер в том числе из-за насмешек со стороны одноклассников, которые дразнили ее за миниатюрную фигуру.

Фото: Instagram jenniferpamplona

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