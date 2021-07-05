Блогер потеряла счет своим пластическим операциям в попытках стать идеальной

Пани с детства комплексовала по поводу своей внешности. В 16 лет она уже готова была сделать первую пластическую операцию — ринопластику. «У меня были наполнители в губах, подбородке и щеках, а ботокс — во лбу и бровях», — рассказала героиня материала, как прибегла к инъекционной косметологии, когда ей едва исполнился 21 год. Дальнейшие изменения коснулись линии подбородка и щек, модели сделали нитевую подтяжку вместо наполнителей. Также была увеличена грудь и сделана бразильская подтяжка ягодиц.

Ежедневно блогерша сталкивается с негативом от незнакомых людей. Но, по ее словам, она не призывает делать пластические операции, каждый должен выбирать сам. «Если ты действительно чем-то недоволен в своей внешности, например, не устраивает нос, и у тебя есть возможность это изменить — почему бы и нет?», — искренне не понимает осуждения Пани. Однако девушка не расстраивается, так как ее поддерживают семья, друзья и любимый мужчина.