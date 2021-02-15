Блогер показала простой способ эпиляции в домашних условиях и прославилась

Блогер разминает сахарную пасту в руках и накладывает на область тела, откуда хочет удалить волоски. После того как средство сцепится с волосами, его надо удалять против роста волос. В конце ролика девушка продемонстрировала результат домашней эпиляции и собрала восторженные отзывы.

Лайфхак посмотрели около десяти миллионов юзеров. «Вау, мне больше не придется платить за эпиляцию в салоне», — написали некоторые и пообещали пользоваться методом. «Это просто невероятный результат», — пришли к выводу в комментариях. «Спасибо, попробую сегодня же», — пообещали блогеру.

Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:

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