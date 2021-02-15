Блогер показала простой способ эпиляции в домашних условиях и прославилась
Девушка на кадрах показала, как делает эпиляцию во время самоизоляции, введенной из-за пандемии коронавируса. По ее словам, для этой процедуры нужны всего два «средства»: один стакан сахара и любое жидкое масло.
Сначала она насыпает сахар в кастрюлю, нагревает плиту и доводит содержимое до кипения. После смазывает стол маслом и выливает туда нагретую массу. Пользователь уточнила, что сахар не прилипнет к поверхности, а затвердеет равномерно.
Блогер разминает сахарную пасту в руках и накладывает на область тела, откуда хочет удалить волоски. После того как средство сцепится с волосами, его надо удалять против роста волос. В конце ролика девушка продемонстрировала результат домашней эпиляции и собрала восторженные отзывы.
Лайфхак посмотрели около десяти миллионов юзеров. «Вау, мне больше не придется платить за эпиляцию в салоне», — написали некоторые и пообещали пользоваться методом. «Это просто невероятный результат», — пришли к выводу в комментариях. «Спасибо, попробую сегодня же», — пообещали блогеру.
Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:
7 главных фактов о благотворительности в России
Как воспитать в ребенке привычку помогать: 7 советов
Почему не нужно бояться помогать другим: 11 вопросов о благотворительности
Фото и видео: TikTok/@miradoodles, pixabay.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!