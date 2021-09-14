Блогер показала, как быстро восстановить фигуру после родов: «Ребенок — не оправдание!»

«Вы можете брать ребенка на тренировки и даже использовать его в качестве так называемых "свободных весов". Домашние тренировки сэкономят вам массу времени и избавят от стресса по поводу поиска няни. Быть мамой с новорожденным ребенком на руках — это не повод запускать себя», — сказала Ники Зумпули в беседе с The Sun.

Героиня материала рассказала, как набрала около 14 килограммов во время беременности в 2019 году и хотела вернуться в свою прежнюю форму, что давалось нелегко, по ее словам, тело казалось чужим. Теперь Ники регулярно делится видео и фотографиями, на которых она тренируется с Арией, в своем Instagram.

«Большинство моих клиентов — это мамы, которые хотят похудеть после беременности и снова обрести уверенность в себе. Они не думают, что у них есть на это время, но я показываю им, как тренироваться вместе с ребенком. Я использую свою дочь Арию в тренировках, она моя самая большая мотивация», — сообщила Ники.