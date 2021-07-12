Блогер поделилась, как изменилась за 10 лет — она гордится своими пышными формами

Поклонники заметили кардинальные перемены, ведь фигура девушки заметно изменилась. «Да, я явно набрала вес, но это совсем не плохо! Я здоровее и сильнее как физически, так и умственно. И действительно горжусь этим», — сообщила героиня материала британскому изданию Daily Star.

Карина счастлива приобретенным формам, даже если они далеки от общепринятых идеалов: «Это безумие, что время, половое созревание, тренировки, употребление большего количества пищи и активный образ жизни действительно могут сделать для вашего тела!». А своими публикациями она вдохновляет и других девушек, которые имеют пышные формы, начать любить себя и восхищаться своей красотой.