passion.ru

Блогер поделилась, как изменилась за 10 лет — она гордится своими пышными формами

Жительница Австралии Карина Ирби продемонстрировала в личном аккаунте в Instagram перед миллионной аудиторией свои внешние изменения, случившиеся с разницей в 10 лет. Она создала коллаж, на котором на первом фото ей 21 год, а на втором, актуальном сегодня, Карине 31 год. Ирби придумала данную публикацию после того, как в социальной сети ей пришло «воспоминание» со старым фото, и девушка удивилась, как сильно изменилась за эти годы.
Карина Ирби

Поклонники заметили кардинальные перемены, ведь фигура девушки заметно изменилась. «Да, я явно набрала вес, но это совсем не плохо! Я здоровее и сильнее как физически, так и умственно. И действительно горжусь этим», — сообщила героиня материала британскому изданию Daily Star.

Карина счастлива приобретенным формам, даже если они далеки от общепринятых идеалов: «Это безумие, что время, половое созревание, тренировки, употребление большего количества пищи и активный образ жизни действительно могут сделать для вашего тела!». А своими публикациями она вдохновляет и других девушек, которые имеют пышные формы, начать любить себя и восхищаться своей красотой.

Фото: Instagram karinairby

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!