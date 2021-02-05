Блогер поделилась гениально простым лайфаком безупречного маникюра, сделанного дома

Для начала Хлои покрыла ногти бесцветным лаком и дала ему высохнуть, затем нанесла на подушечку указательного пальца противоположной руки персиково-розовое покрытие, а затем отпечатала его на кончике ногтя, имитируя лунку французского маникюра. Остатки лака с пальцев блогер удалила кистью, смоченной в ацетоне, а в завершение нанесла прозрачное топовое покрытие. Поклонники Морелло, которых у нее уже больше 1,2 миллионов, осыпали свою любимицу благодарностями в комментариях: «Ты лучшая!», «Спасибо большое за бесценный бьютихак», «Твои ногти выглядят дорого и красиво!», «Я больше никогда не пойду делать «френч» в салон. Теперь я смогу сделать его сама», «Я точно попробую сделать такой маникюр, спасибо большое!», «Как красиво. Хлои, ты лучшая, благодарю тебя».