Блогер поделилась 3 простыми секретами сильных, здоровых и длинных волос
Как сообщила блогер и стилист по волосам Натали Энн, шаг первый — стимулировать рост волос, укрепляя их корни. Чтобы добиться густой и здоровой шевелюры, нужно для начала предотвратить потерю волос. Для этого необходимо регулярно проводить отшелушивание кожи головы и увлажнять ее. Это поможет активизировать укрепление волосяных фолликулов и ускорит их рост.
Шаг второй заключается в «наращивании силы локонов» при помощи масок. Специальные продукты помогут минимизировать ущерб, наносимый волосам стайлерами, фенами и плохой экологией. Регулярный глубокий уход избавит вас от ломкости и секущихся кончиков. Выбирайте маски с коктейлем различных масел, что обеспечит им интенсивное увлажнение, глубокое питание и не утяжелит их.
Третий шаг — создавайте глянцевый блеск волос с помощью масел. Наносите его после сушки шевелюры полотенцем и перед использованием фена. Даже осветленные и пересушенные волосы при таком подходе будут выглядеть здоровыми практически мгновенно. Достаточно всего пары капель средства. Отлично справятся с задачей те, в составе которых есть касторовое масло (оно же поможет вам отрастить свои брови, если у вас есть такая задача).
Фото: Instagram
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