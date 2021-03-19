Блогер поделилась 3 простыми секретами сильных, здоровых и длинных волос

Шаг второй заключается в «наращивании силы локонов» при помощи масок. Специальные продукты помогут минимизировать ущерб, наносимый волосам стайлерами, фенами и плохой экологией. Регулярный глубокий уход избавит вас от ломкости и секущихся кончиков. Выбирайте маски с коктейлем различных масел, что обеспечит им интенсивное увлажнение, глубокое питание и не утяжелит их.

Третий шаг — создавайте глянцевый блеск волос с помощью масел. Наносите его после сушки шевелюры полотенцем и перед использованием фена. Даже осветленные и пересушенные волосы при таком подходе будут выглядеть здоровыми практически мгновенно. Достаточно всего пары капель средства. Отлично справятся с задачей те, в составе которых есть касторовое масло (оно же поможет вам отрастить свои брови, если у вас есть такая задача).