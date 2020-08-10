Блогер-красотка раскрыла простой трюк, как сделать «подтяжку лица» за 60 секунд

Хлоя заявила, что у нее уже появились первые возрастные изменения – ее верхние веки немного опустились с годами, это мешает ей, когда она хочет сделать себе макияж со стрелками. Чтобы избавиться от этой проблемы, она прибегает к маленькой хитрости, которая всего за минуту помогает ей распахнуть взгляд. Для этого нужно разделить волосы поперек головы и верхнюю часть закрепить любой имеющейся под рукой заколкой, а пряди у висков с обеих сторон головы натяните к затылку и закрепите резинкой. Ваши брови благодаря этому приподнимутся на несколько миллиметров. «Я не делаю это слишком часто, потому что со временем появляется больше морщин и провисаний, но веки действительно приподнимаются благодаря этому трюку», – сказала она.

Сотни людей были впечатлены этим бьютихаком и сказали, что им не терпится попробовать его на себе. «Это потрясающе, выглядит просто невероятно», «Обожаю его!» – написали многие. Другие слегка обеспокоились, что столь сильное натяжение скажется не только на внешности, но и на хорошем самочувствии, на что Хлоя ответила: «У меня ни разу не проявилось ни одного побочного действия. Если я натягиваю пряди слишком сильно, просто немного ослабляю их». Она добавила, что этот трюк действительно помогает ей выглядеть свежее даже без макияжа.