Блогер хотела показать красивый макияж, но была раскритикована за филлеры

Выглядела Кейлин просто прекрасно и, очевидно, была довольна своим внешним видом, однако некоторые из пользователей Сети обратили внимание вовсе не на ее свежий внешний вид, а на изменения, которые произошли с ней из-за увлечения уколами красоты. «Такое ощущение, что она все время недовольна — видимо, переборщила с ботоксом», «О, нет! Почему эти девушки так поступают со своими лицами? Она была так хороша до всего этого», «Мне нравятся тени для век, но остальное... Такое количество помады не нужно тем, кто переборщил с филлерами», — написали они в комментариях.

Действительно, Кейлин известна тем, что обожает пластическую хирургию и косметологию, и не стесняется об этом говорить. Она делала ботокс, филлеры, в 2017 году легла под нож хирурга для подтяжки живота и липосакции шеи, а также сделала бразильскую подтяжку ягодиц. Также в ее планах уменьшить грудь, которая стала слишком большой после рождения четверых детей.

Фото: кадр из видео TikTok

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