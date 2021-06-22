Блогер четырежды чуть не умерла во время увеличения груди, но хочет продолжать

По мнению Шейлы, нездоровое стремление к изменениям внешности возникло у нее в детстве, ее дразнили и оскорбляли из-за фигуры, сравнивая с мужским телом. «Люди говорили, что нет ни формы, ни изгибов, что я толстая и некрасивая, что у меня нет груди. Это причиняло мне боль», — призналась женщина. Поэтому, достигнув 20 лет, она начала прибегать к помощи хирургов: «Я была полна решимости изменить свое тело и выглядеть красивой, чтобы ни один хулиган никогда не мог сказать мне, что я уродлива, поэтому я сделала это».

Сегодня она надеется побить мировой рекорд Гиннесса, для этого в следующем месяце установит имплантаты, изготовленные на заказ в Германии. Операция будет растянута на 2 года, в течение этого времени Шейле частично будет вводиться специальный раствор для постепенного увеличения объема.