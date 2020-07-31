Благодаря регулярным походам на маникюр женщина вовремя узнала о раке легких
Пожилая британка утверждает британскому онлайн-порталу Daily Mail, что ежемесячный маникюр буквально спас ей жизнь. По ее словам, она просто обожала ухаживать за своими руками и никогда не пропускала данную процедуру в салоне. Однако в начале года Джоан заметила, что ее ногти стали меняться – они стали шире, более выпуклыми и волнистыми, особенно это было заметно на больших пальцах. «Первый знак был сразу после Рождества, когда мои лодыжки и ноги стали опухать. Я пошла к врачам, и они сказали, что, скорее всего, это просто задержка жидкости. Они дали мне несколько таблеток, но ничего не сделали. Затем я заметила изменения на ногтях рук и ног». В Интернете женщина прочитала, что это может быть признаком болезней сердца или легких, но она отмахнулась от этих опасений и убедила себя, что все нормально.
Однако Линда Бартрам, постоянный мастер по маникюру Джоан, во время очередного ее визита в салон, заметила, что ее ногти согнулись и стали странной формы, и рекомендовала как можно скорее сходить к врачу, так как такие изменения могут быть признаком очень серьезных проблем со здоровьем. Британка решила прислушаться, сделала рентген грудной клетки, прошла компьютерную томографию и сдала анализы. Каково же было ее удивление, когда врачи сообщили ей, что у нее рак легких. В результате ей пришлось перенести 5-часовую операцию, в ходе которой ей удалили 4-миллиметровую опухоль. Сейчас женщина проходит химиотерапию и объясняет: «Маникюр буквально спас мне жизнь! Моя мастер буквально спасла мне жизнь. Это просто невероятно, что она смогла определить, что у меня рак, просто посмотрев на мои ногти. Я буду вечно благодарна ей за это».
Фото: freepik
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