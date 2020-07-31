Благодаря регулярным походам на маникюр женщина вовремя узнала о раке легких

Однако Линда Бартрам, постоянный мастер по маникюру Джоан, во время очередного ее визита в салон, заметила, что ее ногти согнулись и стали странной формы, и рекомендовала как можно скорее сходить к врачу, так как такие изменения могут быть признаком очень серьезных проблем со здоровьем. Британка решила прислушаться, сделала рентген грудной клетки, прошла компьютерную томографию и сдала анализы. Каково же было ее удивление, когда врачи сообщили ей, что у нее рак легких. В результате ей пришлось перенести 5-часовую операцию, в ходе которой ей удалили 4-миллиметровую опухоль. Сейчас женщина проходит химиотерапию и объясняет: «Маникюр буквально спас мне жизнь! Моя мастер буквально спасла мне жизнь. Это просто невероятно, что она смогла определить, что у меня рак, просто посмотрев на мои ногти. Я буду вечно благодарна ей за это».

Фото: freepik

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