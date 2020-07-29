Благодаря любимому парфюму женщина вовремя узнала о болезни и спасла себе жизнь

Пять лет у женщины все было хорошо, однако в ноябре 2019 года врачи обнаружили, что болезнь вернулась. У нее обнаружили новообразование в печени и удалили часть органа. Однако проведенное спустя три месяца сканирование показало, новые опухоли. Тогда врачи решили, что лучшим лекарством для нее будет экспериментальный препарат, который успешно борется с ее типом рака. Его Кэрол должны были предоставить бесплатно в рамках финансируемого клинического испытания. Однако пандемия внесла свои коррективы – программу закрыли. Из-за этого семье женщины приходится собирать деньги на лечение самостоятельно: «У меня слишком много поводов, чтобы жить. ЯЯ благодарна всем врачам, которые уже не раз спасли мне жизнь, но и сама я сдаваться не намерена», – заявила она.

Фото: freepik

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