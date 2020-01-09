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Благодаря густой моноброви молодая девушка стала моделью – и ее завалили приглашениями на свидания

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Сара Мари Кларк, молодая визажист из Дании, устала еженедельно выщипывать свои густые брови, после чего на нее посыпались как из рога изобилия предложения от фотографов и приглашения на свидания.

18-летняя девушка призналась британскому онлайн-порталу The Sun, что своей популярностью в Сети и успехом у мужчин своей обязана именно густой моноброви и обновленной внешности.

Сара Мари рассказала, что отказалась от выщипывания бровей примерно год назад, в марте 2019-го. Ее друзья были настроены скептически и выступали против подобного решения, поскольку считали, что это будет выглядеть очень странно, но визажист увидела в социальной сети Instagram, что ее коллеги все чаще рисуют именно широкие густые дуги на лицах моделей.

«Потихоньку я начала отращивать собственную монобровь, – признается датчанка, – но мне потребовалось время, чтобы привыкнуть к этому. Затем я увидела, как все больше и больше девушек в Instagram делали то же самое, и моя уверенность в себе окрепла».

Новый образ Сары Мари пришелся по душе фотографам, и она стала получать все больше предложений от них поработать на разнообразных проектах в качестве модели. Также благодаря моноброви она стала пользоваться повышенным вниманием от мужчин: «Я получаю много комплиментов от людей и подписчиков в соцсетях – мужчины постоянно зовут меня на свидания, возможно, монобровь для них – это некий фетиш, у меня теперь есть возможность работать моделью. Однако находятся и те, кто считает это некрасивым и считают своим долгом как-то оскорбить меня. Но их грубые шутки не заставили меня вновь взяться за пинцет, а все негативные комментарии в Instagram я предпочитаю просто-напросто удалять».

Фото: Instagram

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