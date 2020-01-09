Благодаря густой моноброви молодая девушка стала моделью – и ее завалили приглашениями на свидания

«Потихоньку я начала отращивать собственную монобровь, – признается датчанка, – но мне потребовалось время, чтобы привыкнуть к этому. Затем я увидела, как все больше и больше девушек в Instagram делали то же самое, и моя уверенность в себе окрепла».

Новый образ Сары Мари пришелся по душе фотографам, и она стала получать все больше предложений от них поработать на разнообразных проектах в качестве модели. Также благодаря моноброви она стала пользоваться повышенным вниманием от мужчин: «Я получаю много комплиментов от людей и подписчиков в соцсетях – мужчины постоянно зовут меня на свидания, возможно, монобровь для них – это некий фетиш, у меня теперь есть возможность работать моделью. Однако находятся и те, кто считает это некрасивым и считают своим долгом как-то оскорбить меня. Но их грубые шутки не заставили меня вновь взяться за пинцет, а все негативные комментарии в Instagram я предпочитаю просто-напросто удалять».

Фото: Instagram

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