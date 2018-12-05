Бизнес-леди Анастасия Бокша признана самой эффектной плюс-сайз моделью России: «Красота должна быть внутренняя»

На днях в столице состоялся конкурс красоты «TOP MODEL Russia PLUS 2018». Из 35 претенденток, отличающихся от параметров 906090, выбирали самую красивую модель «с формами». Победительницей стала 32-летняя Анастасия Бокша — бизнес-леди, мама двух детей, примерная супруга.
Параметры победительницы — 976797 при росте 171 см, передает «КП». Статная красавица рассказала, что помогло ей победить: «Красота должна быть внутренняя, тогда и внешне будешь ее излучать!»
Уроженка Таганрога Анастасия Бокша замужем почти 10 лет, воспитывает двух маленьких детей, руководит детским развлекательным центром. У нее два высших образования с отличными оценками, диплом музыкальной школы. При всей своей занятости бизнес-леди успевает заниматься спортом, любит плавание.
Фото: vk.com
Текст: Роза Ветрова