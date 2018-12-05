Бизнес-леди Анастасия Бокша признана самой эффектной плюс-сайз моделью России: «Красота должна быть внутренняя»

Параметры победительницы — 976797 при росте 171 см, передает «КП». Статная красавица рассказала, что помогло ей победить: «Красота должна быть внутренняя, тогда и внешне будешь ее излучать!»

Уроженка Таганрога Анастасия Бокша замужем почти 10 лет, воспитывает двух маленьких детей, руководит детским развлекательным центром. У нее два высших образования с отличными оценками, диплом музыкальной школы. При всей своей занятости бизнес-леди успевает заниматься спортом, любит плавание.

Фото: vk.com

Текст: Роза Ветрова