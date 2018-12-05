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Бизнес-леди Анастасия Бокша признана самой эффектной плюс-сайз моделью России: «Красота должна быть внутренняя»

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из VK Анастасии Бокши

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32-летняя Анастасия Бокша заняла первое место на конкурсе «TOP MODEL Russia PLUS 2018» и рассказала, что помогло ей победить.

На днях в столице состоялся конкурс красоты «TOP MODEL Russia PLUS 2018». Из 35 претенденток, отличающихся от параметров 906090, выбирали самую красивую модель «с формами». Победительницей стала 32-летняя Анастасия Бокша — бизнес-леди, мама двух детей, примерная супруга.

Параметры победительницы — 976797 при росте 171 см, передает «КП». Статная красавица рассказала, что помогло ей победить: «Красота должна быть внутренняя, тогда и внешне будешь ее излучать!»

Уроженка Таганрога Анастасия Бокша замужем почти 10 лет, воспитывает двух маленьких детей, руководит детским развлекательным центром. У нее два высших образования с отличными оценками, диплом музыкальной школы. При всей своей занятости бизнес-леди успевает заниматься спортом, любит плавание.

Фото: vk.com

Текст: Роза Ветрова

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