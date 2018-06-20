Кети Топурия продемонстрировала роскошную фигуру в сексуальном бикини

Одни знаменитости уже отправились в отпуск в теплые края, другие же пока отдыхают дома, пользуясь теплой и солнечной погодой в Москве. В числе первых — красавица Кети Топурия, показавшая яркие снимки в купальниках у бассейна и на берегу океана.

Кети улетела в отпуск со своим возлюбленным Гуфом, с которым не так давно перестала скрывать отношения.