Биограф Майкла Джексона раскрыл трагическую причину, почему певец делал пластические операции

Однако Тараборелли уверен, что главной мотивацией Джексона было вовсе не это, а желание стать максимально непохожим на своего отца, Джо Джексона. «У нас с Майклом были разговоры о пластической хирургии, – сказал он в интервью, которое дал в рамках съемок в документальном фильме. – Он сказал, что, определенно, это одна из самых весомых причин. Всякий раз, когда он смотрел в зеркало, то видел в отражении своего отца, и это для него было очень мучительно». Напомним, в чем причина такого отношения певца к своему родителю. В скандально известном интервью, которое Джексон дал Опре Уинфри в 1993 году, он рассказал, что Джо физически издевался над ним и его братьями и сестрами. Это продолжалось все его детство и сильно повлияло на душевное состояние Майкла.

Тараборелли признался, что очень сожалеет о том, как тогда отреагировал на признание короля поп-музыки: «Если бы я тогда был таким человеком, как сейчас, я бы точно поступил иначе, – пояснил он. – Я бы сказал что-то вроде: «Тебе нужно разобраться с этим, возможно, тебе нужна психологическая помощь. Это очень важно, как ты чувствуешь себя внутри». Также биограф добавил, что Джексон всегда чувствовал, «что недостаточно хорош», и операция была самым простым способом исправить это.

Фото: globallookpress

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