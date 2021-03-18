Билли Айлиш и еще 4 звезды, которых трудно узнать без их фирменных причесок

Так, 17 марта 2021 года Билли Айлиш, известная не только своими песнями, но и стрижкой полушегги-полумаллет с темными и неоново-салатовыми прядями, удивила своих поклонников, представ перед ними в образе нежной блондинки. Сама певица сказала, что любит экспериментировать с цветом волос и с прошлая ее прическа продержалась 2 года – максимально долго с тех пор, как ей исполнилось 13 лет.