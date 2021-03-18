Билли Айлиш и еще 4 звезды, которых трудно узнать без их фирменных причесок
Так, 17 марта 2021 года Билли Айлиш, известная не только своими песнями, но и стрижкой полушегги-полумаллет с темными и неоново-салатовыми прядями, удивила своих поклонников, представ перед ними в образе нежной блондинки. Сама певица сказала, что любит экспериментировать с цветом волос и с прошлая ее прическа продержалась 2 года – максимально долго с тех пор, как ей исполнилось 13 лет.
Фото: Instagram Билли Айлиш
Одна из самых знаменитых голливудских блондинок Риз Уизерспун от природы, оказывается, брюнетка. Этот факт подтвердила и сама актриса, однако узнать ее в этом образе довольно сложно. В таком виде она предстала в сериале «Утреннее шоу», где сыграла довольно нехарактерную для себя роль.
Фото: globallook
Визитной карточкой Холли Берри долгие годы была стрижка пикси. По ее словам, эта прическа стала для нее счастливой и помогла получить множество ролей в начале карьеры. Потому-то так непривычно нам видеть ее сейчас с длинными, наращенными, да еще и выпрямленными волосами.
Фото: globallook
Одна из отличительных черт Блейк Лайвли, наоборот, длинные белокурые волосы, которые спадают ей на плечи тяжелыми голливудскими волнами. Поэтому многие были шокированы, когда она покрасила их в огненно-рыжий. Правда сделала она это для съемок в фильме «Деревенщина». Актриса призналась, что в кои-то веки смогла ходить по улице, и ее никто не узнавал. Впрочем, даже ее коллеги не всегда с ней здоровались.
Фото: globallook
Для роли в свое время покрасилась и актриса Дженнифер Лоуренс. Будучи от природы светловолосой, она очень переживала из-за перехода на темную сторону. Однако ее страдания оправдались: после выхода на экраны первой части «Голодных игр» она проснулась знаменитой.
Фото: globallook
Фото: globallook
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!