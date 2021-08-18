Билли Айлиш и другие звезды вернули моду на прическу «шальная императрица» Аллегровой

19-летняя Билли несколько месяцев назад решила изменить своему салатово-черному омбре и стала блондинкой. Кроме этого, стрижка привнесла новое в образ: у знаменитости появилась челка и многослойная прическа. Речь идет о так называемой Wolf Cut, которая представляет собой длинные пряди на затылке и укороченные спереди, при чем особенность данной вариации в том, что она должна выглядеть небрежно.

Затем в сети TikTok стали набирать популярность видеоролики с хештегом #wolfcut, где пользователи демонстрируют укладку стрижки или ее создание. Помимо поклонников певицы, публиковать свои преображения стали актриса Дебби Райан, известная по фильму 2018 года «Привидение», певица Селена Гомес и Майли Сайрус и другие.