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Билли Айлиш и другие звезды вернули моду на прическу «шальная императрица» Аллегровой

Некогда популярная стрижка, которая долго была изюминкой «шальной императрицы» Ирины Аллегровой, снова стала трендом благодаря знаменитостям и сети TikTok. Совсем недавно с звездой российской эстрады сравнили популярную американскую исполнительницу и автора личных песен Билли Айлиш. Все дело в том, что в этом году зарубежная артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографии с новой прической.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ирина Аллегрова

Фото: Instagram irinaallegrovaofficial

19-летняя Билли несколько месяцев назад решила изменить своему салатово-черному омбре и стала блондинкой. Кроме этого, стрижка привнесла новое в образ: у знаменитости появилась челка и многослойная прическа. Речь идет о так называемой Wolf Cut, которая представляет собой длинные пряди на затылке и укороченные спереди, при чем особенность данной вариации в том, что она должна выглядеть небрежно.

Затем в сети TikTok стали набирать популярность видеоролики с хештегом #wolfcut, где пользователи демонстрируют укладку стрижки или ее создание. Помимо поклонников певицы, публиковать свои преображения стали актриса Дебби Райан, известная по фильму 2018 года «Привидение», певица Селена Гомес и Майли Сайрус и другие.

Фото: Instagram, Globallook

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