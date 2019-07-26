Бикини-модель потратила больше 21 миллиона рублей на пластику, чтобы стать «самой совершенной женщиной»

Жительница Шотландии, по ее собственному признанию британскому таблоиду The Sun, когда-то была самой обычной женщиной, но у нее была мечта стать гламурной моделью, и она уже потратила на многочисленные усовершенствования себя в общей сложности около 270 000£ (больше 21 миллиона рублей по курсу ЦБ). В перечень изменений вошли неоднократная маммопластика, уколы красоты, введение филлеров и инъекции ботокса.

Зависимость модели от пластической хирургии до последнего времени распространялась в первую очередь на операции по увеличению груди. Цель Аманды – однажды начать выглядеть как кукла Барби или Памела Андерсон в «Спасателях Малибу», потому она действует по принципу «чем больше, тем лучше», возвращаясь к своему доктору снова и снова.