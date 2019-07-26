Бикини-модель потратила больше 21 миллиона рублей на пластику, чтобы стать «самой совершенной женщиной»

Жительница Шотландии, по ее собственному признанию британскому таблоиду The Sun, когда-то была самой обычной женщиной, но у нее была мечта стать гламурной моделью, и она уже потратила на многочисленные усовершенствования себя в общей сложности около 270 000£ (больше 21 миллиона рублей по курсу ЦБ). В перечень изменений вошли неоднократная маммопластика, уколы красоты, введение филлеров и инъекции ботокса.
Зависимость модели от пластической хирургии до последнего времени распространялась в первую очередь на операции по увеличению груди. Цель Аманды – однажды начать выглядеть как кукла Барби или Памела Андерсон в «Спасателях Малибу», потому она действует по принципу «чем больше, тем лучше», возвращаясь к своему доктору снова и снова.
Но недавно модель стали атаковать интернет-тролли, советовавшие заняться наконец собственным задом, потому что он слишком плоский. И она восприняла эту критику как руководство к действию и потратила 45 000£ (больше 3,5 миллионов рублей) на бразильскую подтяжку ягодиц. Несмотря высокую стоимость операции и на сложное и болезненное восстановление, Аманда уверяет, что это «лучшее вложение денег, которое она когда-либо делала», ведь ей еще и сделали липосакцию, чтобы откачать жир, которым впоследствии была увеличена ее «пятая точка», и теперь ее фигура больше напоминает песочные часы.
Модель уверяет: «Раньше моя попа была мерзкой и плоской, я не могла на нее смотреть и все время прятала, но теперь к меня, наконец, есть зад, которому могла бы позавидовать сама Ким Кардашьян». Правда, на этом женщина останавливаться не намерена: в октябре она планирует улучшить результаты при помощи имплантов.
Аманда уверяет, что вряд ли когда-нибудь остановится, потому что хочет выглядеть как можно лучше. Но несмотря на то, что женщина вовсю эксплуатирует свою сексуальность в Instagram, она заявляет, что никогда не будет сниматься в порно-фильме, потому что обещала это детям и не хочет, чтобы над ними издевались в школе.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo, Instagram
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