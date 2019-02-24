Бикини-модель 2 года не может найти парня из-за того, что слишком красива

The Sun, ссылаясь на интервью модели в одном из утренних шоу на телевидении, сообщает, что Томпсон рассказала о том, что ни с кем серьезно не встречалась с тех пор, как 2 года назад рассталась с бойфрендом. Также она поведала о своем негативном опыте использования приложений для знакомств и нескольких неудачных попытках наладить личную жизнь.

По словам Дженны, на нее обращают внимание лишь мужчины, которые поверхностно относятся к женщинам и хотят от нее только одного, а серьезные хорошие парни просто боятся с ней заговорить, а она не может себе позволить довериться первому встречному, так как одна воспитывает двух маленьких детей.