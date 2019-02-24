logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Бикини-модель 2 года не может найти парня из-за того, что слишком красива

Британская бикини-модель Дженна Томпсон пожаловалась, что уже давно одинока, так как мужчин отпугивает ее красота.

The Sun, ссылаясь на интервью модели в одном из утренних шоу на телевидении, сообщает, что Томпсон рассказала о том, что ни с кем серьезно не встречалась с тех пор, как 2 года назад рассталась с бойфрендом. Также она поведала о своем негативном опыте использования приложений для знакомств и нескольких неудачных попытках наладить личную жизнь.

По словам Дженны, на нее обращают внимание лишь мужчины, которые поверхностно относятся к женщинам и хотят от нее только одного, а серьезные хорошие парни просто боятся с ней заговорить, а она не может себе позволить довериться первому встречному, так как одна воспитывает двух маленьких детей.

Также девушка откровенно рассказала о некоторых неудачных свиданиях, в частности о том, как встретилась с парнем из приложения для знакомств, который был женат, но скрыл от нее эту информацию. Еще одна неудачная попытка случилась, когда она пришла на романтическую встречу вслепую, организованную ее друзьями, а потенциальным избранником оказался полицейский, который за несколько часов до этого оштрафовал ее за неправильную парковку.

Модель честно заявляет, что великолепно выглядит и не хочет изменять себе лишь бы быть с кем-то рядом, но, возможно, причина ее одиночества заключается еще и в слишком длинном списке требований к кандидату. «Мне нравятся хорошо выглядящие, татуированные парни, которые регулярно ходят в спортзал, – утверждает девушка. – Мой партнер должен обладать яркой индивидуальностью, иметь творческий потенциал и не быть поверхностным».

Стоит отметить, что не все зрители оценили откровенность Дженны Томпсон, назвав ее в Сети эгоисткой и обвинив в нарциссизме.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Никто не вправе мне указывать»: Анна Нетребко в соцсети ответила на критику подписчиков
«Малышка необычайной красоты»: Екатерина Климова показала новые фотографии подросшей дочки
Огромный живот и пигментные пятна: в Сети обсуждают изменившуюся фигуру Меган Маркл
«Я не терпила»: Настасья Самбурская устроила скандал в театре на почве своего увольнения
«Рядом жена»: Максим Галкин показал, как отдыхает с Аллой Пугачевой
«Так фотошопила ноги, что ножка стула расплылась»: в Сети обсуждают новое фото очень стройной Анны Хилькевич