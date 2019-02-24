Бикини-модель 2 года не может найти парня из-за того, что слишком красива

The Sun, ссылаясь на интервью модели в одном из утренних шоу на телевидении, сообщает, что Томпсон рассказала о том, что ни с кем серьезно не встречалась с тех пор, как 2 года назад рассталась с бойфрендом. Также она поведала о своем негативном опыте использования приложений для знакомств и нескольких неудачных попытках наладить личную жизнь.
По словам Дженны, на нее обращают внимание лишь мужчины, которые поверхностно относятся к женщинам и хотят от нее только одного, а серьезные хорошие парни просто боятся с ней заговорить, а она не может себе позволить довериться первому встречному, так как одна воспитывает двух маленьких детей.
Также девушка откровенно рассказала о некоторых неудачных свиданиях, в частности о том, как встретилась с парнем из приложения для знакомств, который был женат, но скрыл от нее эту информацию. Еще одна неудачная попытка случилась, когда она пришла на романтическую встречу вслепую, организованную ее друзьями, а потенциальным избранником оказался полицейский, который за несколько часов до этого оштрафовал ее за неправильную парковку.
Модель честно заявляет, что великолепно выглядит и не хочет изменять себе лишь бы быть с кем-то рядом, но, возможно, причина ее одиночества заключается еще и в слишком длинном списке требований к кандидату. «Мне нравятся хорошо выглядящие, татуированные парни, которые регулярно ходят в спортзал, – утверждает девушка. – Мой партнер должен обладать яркой индивидуальностью, иметь творческий потенциал и не быть поверхностным».
Стоит отметить, что не все зрители оценили откровенность Дженны Томпсон, назвав ее в Сети эгоисткой и обвинив в нарциссизме.
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo/shutterstock
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