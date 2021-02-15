Безумный бьюти-тренд в соцсетях: девушки рисуют фальшивые мешки под глазами
Как сообщает онлайн-издание The Sun, причудливая новая бьюти-тенденция всколыхнула социальные сети и разделила их на два лагеря. Началось все с того, что инфлюенсеры решили «нормализовать» следы усталости на лице, которые неизбежно появляются из-за плохого режима сна и отдыха, стресса и увлечения гаждетами, что свойственно миллениалам. Ради этого они решили не маскировать, а, наоборот, рисовать себе синяки и мешки под глазами.
Запустила тренд 19-летняя бьюти-инфлюенсер Сара Карстенс, которая щедро нарисовала себе под глазами синяки при помощи матового коричневого карандаша, который нанесла в перорбитальную область, а затем просто растушевала – для более натурального эффекта. Позднее девушка добавила в одном из интервью, что ее поколение «все равно устает и плохо спит», потому надо сделать так, чтобы «синяки под глазами считались красивыми, а не замазывать их консилером».
Мануал Сары быстро стал вирусным и набрал уже более 7 миллионов просмотров. Другие гуру красоты подхватили ее идею и сделали ее еще более популярной. Присоединились к тренду и некоторые визажисты, которые делятся своей собственной версией мешков под глазами. Однако далеко не все пользователи отнеслись к этой идее благосклонно. Многие начали иронизировать в комментариях: «Наконец-то в моду входит то, что у меня и так есть от природы», «Мне даже не понадобится консилер, чтобы соответствовать данной тенденции», «Ах, мои фиолетовые малышки, вот и пришел ваш звездный час». Не оценили безумную идею и многие профессионалы: «Мне не нравится эта тенденция», «Я думаю, это минимум странно. Видимо, стоит подождать, когда мода на синяки сама сойдет на нет. Надеюсь, это произойдет очень скоро».
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Фото: кадр из TikTok
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