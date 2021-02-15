Безумный бьюти-тренд в соцсетях: девушки рисуют фальшивые мешки под глазами

Как сообщает онлайн-издание The Sun, причудливая новая бьюти-тенденция всколыхнула социальные сети и разделила их на два лагеря. Началось все с того, что инфлюенсеры решили «нормализовать» следы усталости на лице, которые неизбежно появляются из-за плохого режима сна и отдыха, стресса и увлечения гаждетами, что свойственно миллениалам. Ради этого они решили не маскировать, а, наоборот, рисовать себе синяки и мешки под глазами.

Запустила тренд 19-летняя бьюти-инфлюенсер Сара Карстенс, которая щедро нарисовала себе под глазами синяки при помощи матового коричневого карандаша, который нанесла в перорбитальную область, а затем просто растушевала – для более натурального эффекта. Позднее девушка добавила в одном из интервью, что ее поколение «все равно устает и плохо спит», потому надо сделать так, чтобы «синяки под глазами считались красивыми, а не замазывать их консилером».