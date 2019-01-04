«Без прикрас»: многодетная мама Мария Кожевникова показала фото без прически и макияжа

Поклонники Марии Кожевниковой привыкли видеть ее с аккуратным макияжем и элегантной прической — именно в таком виде многодетная мама чаще всего выходит в свет и позирует перед камерой. Но иногда и звезды позволяют себе расслабиться.

«Без прикрас! 😉», — написала актриса под новым снимком в своем Instagram.