«Без прикрас»: многодетная мама Мария Кожевникова показала фото без прически и макияжа

Поклонники Марии Кожевниковой привыкли видеть ее с аккуратным макияжем и элегантной прической — именно в таком виде многодетная мама чаще всего выходит в свет и позирует перед камерой. Но иногда и звезды позволяют себе расслабиться.
«Без прикрас! 😉», — написала актриса под новым снимком в своем Instagram.
Поклонники не скупятся на комплименты: несмотря на то, что в свои 34 года актриса уже трижды стала мамой, выглядит она изумительно.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram