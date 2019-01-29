Без макияжа, укладки и одежды: Брежнева показала, как принимает ванну на улице

Разумеется, фолловеры артистки принялись прежде всего осыпать ее комплиментами: «Я начинаю завидовать фотографу ))) кто то же делает эти фото», «Когда, женщина красива, все, что окружает ее, тоже красива», «Красота на фоне красоты)))», «Вера, честно, вы эталон женской красоты, трудолюбия, нежности! Это прекрасно сочетается в одном человеке!!!! Вы восхитительная!», «Ваууу. Вера. Божественно» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram