Без макияжа, укладки и одежды: Брежнева показала, как принимает ванну на улице

Вера Брежнева решила устроить себе небольшой отпуск и впервые выбрала для этой цели Мальдивы, весьма популярные среди российских знаменитостей этой зимой. Первым же снимком, выложенным певицей в ее микроблог, стало фото в ванне на террасе апартаментов Веры.
Я хотела попасть на эти острова много лет.. и вот наконец-то появилась возможность ✨ сделала себе такой подарок. Поэтому сейчас даже сама себе завидую. 🙈 Но надеюсь, вы умеете радоваться за других и порадуетесь за меня. 🤗 Выбирала среди нескольких отелей, которые советовали друзья, в итоге выбор пал на совсем новый @joalimaldives . И пусть эти 5 дней здесь будут райскими. ( правда один уже прошёл 🙈) Ps : да, ванна стоит на улице 💙 как у вас погодка?🤪
«И пусть эти 5 дней здесь будут райскими. Ps : да, ванна стоит на улице 💙 как у вас погодка?» — поинтересовалась Брежнева у поклонников. Стоит ли говорить, что в кадре блондинка полностью обнажена и позирует с полотенцем на голове и в темных очках?
Разумеется, фолловеры артистки принялись прежде всего осыпать ее комплиментами: «Я начинаю завидовать фотографу ))) кто то же делает эти фото», «Когда, женщина красива, все, что окружает ее, тоже красива», «Красота на фоне красоты)))», «Вера, честно, вы эталон женской красоты, трудолюбия, нежности! Это прекрасно сочетается в одном человеке!!!! Вы восхитительная!», «Ваууу. Вера. Божественно» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram