Без макияжа и прически 28-летняя Регина Тодоренко выглядит копией своей прабабушки

«Регина, вы в любом виде прекрасно выглядите!!!», «Регина, ты и без косметики прекрасна!!!!», «Ты такая непосредственная и неповторимая», «Красивая и нежная…», «Регина и без макияжа ягодка. Гены!», «Регина, вы прекрасны в своей естественности!», «Мне очень нравится такая простая и очень красивая мама», «Настоящая естественная красота! Очень красивое лицо!», «Региночка, как же мне нравится ваша свобода от всех навязанных нам идеалов ,как мне нравиться ваша простота и без комплексов, ни одна звезда не будет так просто сидеть без мэйкапа и силикона с подтяжкой и фотошопом, фотографировать себя с улыбкой и лёгкостью», — восхищаются естественной красотой телеведущей фолловеры.

А вам нравится, как выглядит Регина Тодоренко?