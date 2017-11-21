«Без макияжа и без фотошопа»: Саша Project показала стройную фигуру в зеленом комбинезоне
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Певица рассказала о любимом упражнении в борьбе за плоский живот
31-летняя Саша Project три года назад во второй раз стала мамой. По признанию певицы, из роддома она вышла колобком — при росте 158 см ее вес составлял 82 кг. Сегодня Саша с удовольствием демонстрирует стройную фигуру и гордится результатами похудения.
Несколько часов назад певица поделилась в Instagram фотографией с презентации клипа Анны Калашниковой: «Без макияжа и фотошопа 😜🙈 вакуум сильная штука ) лучше фотошопа». Для мероприятия артистка выбрала обтягивающий комбинезон насыщенного зеленого цвета с черным поясом, подчеркнувшим ее осиную талию.
«Вау-вау, стройняш», «Красотка 😍😍😍😍👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻зелёный цвет очень к лицу», «Роскошная стильная девочка», — поклонники осыпали Сашу комплиментами.
Напомним, упражнение «вакуум», о котором говорит Саша Project, помогает проработать поперечную мышцу живота, благодаря которой талия становится уже, а живот — более плоским.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram