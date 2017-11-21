Певица рассказала о любимом упражнении в борьбе за плоский живот

31-летняя Саша Project три года назад во второй раз стала мамой. По признанию певицы, из роддома она вышла колобком — при росте 158 см ее вес составлял 82 кг. Сегодня Саша с удовольствием демонстрирует стройную фигуру и гордится результатами похудения.

Несколько часов назад певица поделилась в Instagram фотографией с презентации клипа Анны Калашниковой: «Без макияжа и фотошопа 😜🙈 вакуум сильная штука ) лучше фотошопа». Для мероприятия артистка выбрала обтягивающий комбинезон насыщенного зеленого цвета с черным поясом, подчеркнувшим ее осиную талию.