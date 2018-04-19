Без макияжа Алена Шишкова выглядит как старшая сестра своей 4-летней дочки

Модель Алена Шишкова впервые стала мамой в 21 год — девушка родила дочь тогдашнему бойфренду, рэперу Тимати. Из-за работы Алена привыкла постоянно наносить макияж и использовать фильтры в Instagram, но иногда в Сети все-таки появляются ее снимки «без прикрас», на которых блондинка выглядит совсем девочкой.

На днях мама Тимати Симона Юнусова выложила несколько снимков подросшей внучки Алисы вместе с Аленой. Мама и дочка смотрятся очаровательно!