Без бровей и с дурацкой челкой: детское фото Альбины Джанабаевой вызвало споры в Сети

Сегодня Альбина Джанабаева — мечта миллионов мужчин, законная жена и избранница самого Валерия Меладзе. Но, учась в школе, она была обычной девочкой, пытавшейся следовать моде.

Фото, которое певица опубликовало накануне, вызвало споры в Сети. «Школьные годы чудесные! Школьный ВИА после выступления, на фото почти "виагра", мне 13», — написала артистка.