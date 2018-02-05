Без бровей и с дурацкой челкой: детское фото Альбины Джанабаевой вызвало споры в Сети

Сегодня Альбина Джанабаева — мечта миллионов мужчин, законная жена и избранница самого Валерия Меладзе. Но, учась в школе, она была обычной девочкой, пытавшейся следовать моде.
Фото, которое певица опубликовало накануне, вызвало споры в Сети. «Школьные годы чудесные! Школьный ВИА после выступления, на фото почти "виагра", мне 13», — написала артистка.
«Точно виагра! Альбина, вы такая красоточка! Фото очень душевное», «Не когда бы не узнала», «Не могу узнать Вас, Альбина..», «Какая милая девочка», «Очаровательная», «Такие девочки девочки», «А фигурка уже идеальная там», «Какое теплое фото, это было доброе, светлое время нашей юности», — восхищены поклонники.
Певица сама подчеркнула, что форма челки оставляла желать лучшего. «ООО! Я помню моду в те годы) чем выше начес и чем больше лака тем круче!!!», «Да челка что надо, такая же была "красотка"», — согласились фолловеры. Сейчас Альбина выглядит совсем иначе:
На детской фотогрпафии фолловеры нашли и другие недостатки внешности звезды. «А что с бровями?)», «А где брови?)», «И правда, где брови?)», «Без бровей», «Ей здесь 13, выглядит на все 20», — критикуют хейтеры.
«Тогда ещё не было, татуаша, детю 13 лет,какая стоит модненькая,одноклассник говорил она тогда еще, выделялась из класса.Вот ведь,какие бабы, женщины, девушки обиженки,весь негатив несёте», — защищают поклонники любимицу.
Фото: instagram