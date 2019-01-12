«Без бороды вообще не узнать»: Дима Билан удивил сменой имиджа

Как говорится, по долгу службы Дима Билан довольно часто экспериментирует с внешностью, и некоторые перевоплощения особенно удивляют и восхищают многочисленных поклонниц артиста. Например, на днях Дима решил начисто сбрить бороду и усы и показал первые снимки после преображения в своем микроблоге.

Фолловеры сошлись во мнении, что певец словно скинул 10-15 лет: «Без бороды, вообще, огонь», «Боже мой, снова мальчик», «Я будто сама помолодела», «А это точно Вы?», «Да, не сразу узнать... образ молодого парня до 30 лет... в любом образе хорош собой», «Дмитрий, я так долго этого ждала! Умоляю, останьтесь таким!» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).