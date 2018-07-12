Бесконечные ноги и тату на плоском животе: 47-летняя Наталья Сенчукова показала фигуру в бикини

Воспользовавшись хорошей погодой, Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин посетили престижный яхт-клуб «Пеликан», что на берегу Клязьминского водохранилища. Несколько минут назад популярная певица опубликовала редкое для своего блога фото в купальнике.

«Витя сегодня раздухарился и меня сфотографировал», — скромно подписала она.