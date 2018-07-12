Бесконечные ноги и тату на плоском животе: 47-летняя Наталья Сенчукова показала фигуру в бикини

Воспользовавшись хорошей погодой, Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин посетили престижный яхт-клуб «Пеликан», что на берегу Клязьминского водохранилища. Несколько минут назад популярная певица опубликовала редкое для своего блога фото в купальнике.
«Витя сегодня раздухарился и меня сфотографировал», — скромно подписала она.
На снимке 47-летняя звезда демонстрирует бесконечные ноги без единого намека на целлюлит и тату на плоском животе.
«Красотка», «Была, есть и еще долго будите такой красавицей, наверное в этом есть и заслуга любимого мужа, супер просто», «Я думала, это модель!!!! Восторг!!!», — восхитились поклонники.
Не так давно Наталья признавалась, что просто обожает блины и не отказывает себе в этом удовольствии.
Фото: instagram