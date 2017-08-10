Бесконечные ноги и соблазнительные формы: Василиса Володина вновь публикует фото в купальнике
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Популярный астролог Василиса Володина снова поделилась фотографией с юга
43-летняя Василиса Володина — известная скромница. В блоге астролога крайне редко можно встретить откровенные фотографии, но у всех правил существуют исключения. На днях астролог опубликовала снимок, сделанный, вероятно, во время отпуска в Греции. Блондинка позирует около открытого бассейна в сине-белом слитном купальнике, который подчеркнул идеальную фигуру Василисы.
Как обычно, астролог ограничила возможность комментирования снимка, но пользователи Сети выразили восхищение большим количеством лайков. Если обычные публикации знаменитости набирают 4-6 тысяч «сердечек», то эту фотографии оценили более 18 тысяч раз.
Напомним, Василиса Володина замужем за своим директором Сергеем Володиным. Супруги воспитывают двоих детей — 15-летнюю Викторию и 2-летнего Вячеслава.
Фото: instagram.com