Популярный астролог Василиса Володина снова поделилась фотографией с юга

43-летняя Василиса Володина — известная скромница. В блоге астролога крайне редко можно встретить откровенные фотографии, но у всех правил существуют исключения. На днях астролог опубликовала снимок, сделанный, вероятно, во время отпуска в Греции. Блондинка позирует около открытого бассейна в сине-белом слитном купальнике, который подчеркнул идеальную фигуру Василисы.