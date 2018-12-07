Бесконечные ноги и девичья грудь: 49-летняя Дженнифер Энистон показала идеальную фигуру

Энистон была откровенной не только в интервью, в котором рассказала, что все ее браки она считает удачными, но и на снимках: на одной из фотографий она позировала в белой майке без белья. К сожалению, мы не можем опубликовать этот кадр по этическим соображениям, но любопытные читатели могут легко найти его в Сети.

Стоит отметить, что сейчас актриса находится в прекрасной форме. Весной 2017 года она поправилась так, что округлившийся живот даже стал причиной сплетен о ее беременности (смотрите фото в галерее), но сейчас звезда может похвастаться идеальным прессом и стройными бедрами.

Текст: Роза Ветрова

Фото: instagram, Face to face / Faye Sadou / Lisa O’Connor / Birdie Thompson / Dave Longendyke / globallookpress