Бесконечно длинные ноги и роскошное декольте: Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой в кожаных шортах

Поклонники оценили новый образ певицы, вдохновленный 70-ми годами прошлого века: «Самая красивая женщина на планете», «Королева», «Выглядишь поистине феноменально», «Икона стиля», «Боже мой, почему ты столь великолепна?», «Не можем дождаться, когда услышим новый трек», «Ты убиваешь меня, Джен», – написали они.

Фото: Instagram @jlo, globallokpress

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