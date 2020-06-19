Бесконечно длинные ноги и роскошное декольте: Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой в кожаных шортах
Фото: Instagram @jlo
Дженнифер Лопес – личность активная и целеустремленная, она не прекращала тренироваться и вести свой микроблог в социальной сети Instagram даже на карантине. Сейчас же, когда ограничения сняты, звезда вернулась к активной работе и первым делом отправилась в студию – записывать новые хиты. О чем и сообщила своим поклонникам, а заодно и похвасталась своей идеальной фигурой, которую во всей красе продемонстрировала в новом модном луке.
Для выхода из дома Джей Ло выбрала яркий образ с минимальным макияжем и кожаными мини-шортами актуального цвета охры, который дополнила солнцезащитными очками и сапогами на высокой платформе в тон и белым балетным боди. В ушах у певицы крупные золотые серьги-кольца, а волосы собраны в гладкий высокий хвост. Такой look во всей красе позволил насладиться поистине роскошными формами звезды. Ее бесконечно длинные ноги с острыми коленками могут стать предметом зависти даже юных девушек. Кстати, декольте Джей Ло, которое во всей красе можно разглядеть в глубоком разрезе боди, тоже вызывает восхищение. Ее фигура поистине безупречна, как, впрочем, и лицо, на котором нет ни единой морщины. Сложно поверить, что певице уже 50 лет.
«Лето. И мы готовим для вас кое-что вкусное. Не могу дождаться, когда вы услышите, над чем мы работаем», – подписала Дженнифер Лопес свою публикацию.
Поклонники оценили новый образ певицы, вдохновленный 70-ми годами прошлого века: «Самая красивая женщина на планете», «Королева», «Выглядишь поистине феноменально», «Икона стиля», «Боже мой, почему ты столь великолепна?», «Не можем дождаться, когда услышим новый трек», «Ты убиваешь меня, Джен», – написали они.
Фото: Instagram @jlo, globallokpress
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