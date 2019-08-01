«Беременность разрушила мое тело»: женщина рассказала, чего ей стоило рождение двоих детей

30-летняя жительница Нью-Йорка призналась британскому онлайн-изданию Daily Mail, что, когда впервые увидела свое похудевшее после первых родов тело, то подумала, что «с ней что-то не так»: диастаз мышц живота, обвисшая кожа, деформированный пупок – в общем, ее она выглядела иначе, чем другие женщины после появления на свет ребенка. Позже врачи обнаружили еще и две грыжи.
«У меня была здоровая беременность, и я позаботилась о послеродовом восстановлении, - добавляет Джульетта. – Я делала упражнения, придерживалась здорового питания, но мое тело все равно выглядело не так, как тела моих рожавших подруг».
Женщина обратилась к врачу и он объяснил, что диастаз – довольно распространенное послеродовое осложнение, и единственный выход – операция: «Я исследовала этот вопрос и нашла ряд упражнений, которые, казалось, помогли. Я не думала об операции до того, как родила второго ребенка».
По признанию Джульетты, после второй беременности «целостность брюшных мышц была потеряна полностью», то есть они разошлись еще сильнее. Кроме того, она начала страдать от болей в спине, у нее начались проблемы с пищеварением, недержание мочи, и ни один из консервативных методов лечения не помогал. Тогда вопрос об операции встал ребром. Но хирургического вмешательства в США была крайне высока, потому она вернулась на родину, в Колумбию, где оно стоило гораздо дешевле.
Врачи сделали женщине абдоминопластику и удалили лишнюю кожу, однако у нее по-прежнему остались растяжки в нижней части живота. «Выздоровление было тяжелым и болезненным, – добавляет она. – Но боль в спине почти прошла, проблема с недержанием также улучшилась, и у меня больше нет грыжи. Несмотря на хирургическое вмешательство, у меня осталась дряблая кожа и растяжки, но я спокойно могу жить с ними. Как и большинство женщин, я всегда была немного не уверенна в себе, но я всегда любила свое тело и была довольна им».
Джульетта заявляет, что не хочет избавляться от обвисшей кожи полностью, чтобы помнить, через что прошло ее тело, чтобы родить детей. «Тело матери – это живое чудо. После столь тяжелого восстановления после двух беременностей я чувствую себя сильнее, чем когда-либо в жизни».
Текст: Наталья Диамоника
Фото: facebook Julieta Torres
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