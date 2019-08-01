«Беременность разрушила мое тело»: женщина рассказала, чего ей стоило рождение двоих детей

Врачи сделали женщине абдоминопластику и удалили лишнюю кожу, однако у нее по-прежнему остались растяжки в нижней части живота. «Выздоровление было тяжелым и болезненным, – добавляет она. – Но боль в спине почти прошла, проблема с недержанием также улучшилась, и у меня больше нет грыжи. Несмотря на хирургическое вмешательство, у меня осталась дряблая кожа и растяжки, но я спокойно могу жить с ними. Как и большинство женщин, я всегда была немного не уверенна в себе, но я всегда любила свое тело и была довольна им».

Джульетта заявляет, что не хочет избавляться от обвисшей кожи полностью, чтобы помнить, через что прошло ее тело, чтобы родить детей. «Тело матери – это живое чудо. После столь тяжелого восстановления после двух беременностей я чувствую себя сильнее, чем когда-либо в жизни».

Текст: Наталья Диамоника

Фото: facebook Julieta Torres

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