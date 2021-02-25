Белла Хадид, Шакира и другие звезды, успевшие изменить прическу в 2021 году

Как сообщает онлайн-издание US Magazine, Белла Хадид решила начать новый год с новой прически. 3 января она поделилась селфи, на котором продемонстрировала огненные красно-оранжевые пряди, которые обрамляли ее лицо. А 5 февраля знойная Шакира удивила весь мир своими роскошными локонами внезапно клубничного оттенка.

10 января певица Деми Ловато внезапно из жгучей брюнетки с длинными локонами превратилась в розововолосую красотку со стрижкой пикси. Не отстала от нее и Дженнифер Энистон. Вынужденно ставшая почти шатенкой ради съемок в «Утреннем шоу» актриса наконец вернулась на светлую сторону, о чем и сообщила 26 января всем желающим.

На прошлой неделе, 19 февраля, беременная Хилари Дафф в своем микроблоге поделилась снимком с ярко-бирюзовыми, как у русалки, волосами. «Клянусь, это не значит, что у меня будет мальчик. Я до сих пор не выяснила пол своего малыша», – написала она всем поклонникам, которые уже начали строить догадки, а нет ли в столь резкой смене цвета шевелюры скрытого намека. 22 февраля решила изменить стиль и супермодель Кара Делевинь. Со словами «блондинкам веселее, а вот брюнеткам…» она сообщила миру, что теперь она не русая и не светловолосая, а вовсе медово-каштановая. А 23 февраля английская певица и автор песен Лили Аллен вышла в свет с одной из самых «горячих» стрижек года – удлиненным каре, обрамленным шикарной густой детской челкой, которое выглядит очень графично и стильно.

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