Белла Хадид рассказала о сложностях в начале своей модельной карьеры

Знаменитость признается, что поначалу у нее возникало ощущение, будто было две Беллы: особа, которая выясняет, кто она, и уверенная альтер эго. «У меня безумная социальная тревога! Поэтому я чувствовала огромное давление. Но теперь я не хочу жить в этой "коробке" и я чувствую, что мне позволено говорить», — передает слова младшей Хадид Insider.

Девушка стала смелее, когда начала больше работать и общаться с большим количеством людей. До этого ее буквально трясло на публике, призналась Белла: «Я бы начала плакать и дрожать, если бы мне пришлось давать интервью на мероприятиях с красной ковровой дорожкой. Это действительно волнительно и страшно. Поэтому я будто "отключалась", когда шла по дорожке».

Кроме того, героиня материала сравнивала себя со своей старшей сестрой моделью Джиджи. Сестру Белла описала, как очень игривую и приветливую девушку, а себя постоянно сдержанной.