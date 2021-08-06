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Белла Хадид рассказала о сложностях в начале своей модельной карьеры

Сегодня 24-летняя Белла Хадид считается одной из самых высокооплачиваемых и востребованных моделей в мире. Недавно она вспоминала, как начинала свою карьеру манекенщицы и призналась, что давалось ей это нелегко. По ее словам, она была совсем юна и у нее не было четкого понимания себя и своего предназначения. Ведь Белла начинала свой модельный путь в 17 лет, тогда она ощущала определенное давление и груз.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Белла Хадид, июль 2021 год

Фото: Globallook

Знаменитость признается, что поначалу у нее возникало ощущение, будто было две Беллы: особа, которая выясняет, кто она, и уверенная альтер эго. «У меня безумная социальная тревога! Поэтому я чувствовала огромное давление. Но теперь я не хочу жить в этой "коробке" и я чувствую, что мне позволено говорить», — передает слова младшей Хадид Insider.

Девушка стала смелее, когда начала больше работать и общаться с большим количеством людей. До этого ее буквально трясло на публике, призналась Белла: «Я бы начала плакать и дрожать, если бы мне пришлось давать интервью на мероприятиях с красной ковровой дорожкой. Это действительно волнительно и страшно. Поэтому я будто "отключалась", когда шла по дорожке».

Кроме того, героиня материала сравнивала себя со своей старшей сестрой моделью Джиджи. Сестру Белла описала, как очень игривую и приветливую девушку, а себя постоянно сдержанной.

_Фото: Globallook

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