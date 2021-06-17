Бейонсе, Камала Харрис и другие женщины, которые вошли в историю в 2021 году

Сара Томас — первая штатная женщина-судья в 100-летней истории НФЛ (американской Национальной футбольной лиги). К тому же она была первой женщиной, которая стала судьей на матче плей-офф НФЛ в 2019 году.

«Я всегда говорила, что если вы делаете что-то, потому что вам это нравится, а не пытаетесь доказать кому-то неправоту или получить признание за это, то признание, вероятно, произойдет само собой», — сказала Томас в интервью CBS News в 2019 году.