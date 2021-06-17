Бейонсе, Камала Харрис и другие женщины, которые вошли в историю в 2021 году
Журналисты издания Insider создали подборку женщин, вошедших в историю в 2021 году.
Американская поэтесса Аманда Горман, которой сегодня 23 года, выступила на инаугурации президента Джо Байдена со своим стихотворением «Холм, на который мы взбираемся», несмотря на проблемы с речевым аппаратом. По ее словам, поэзия помогает девушке преодолевать дефекты речи. Кроме того, Аманда первый лауреат звания «Национальный молодежный поэт-лауреат» и включена в «Список 100 будущих лидеров» по версии журнала Time. Она вошла в историю как самая молодая известная поэтесса.
Фото: Globallook
Известнейшая певица Бейонсе установила абсолютный рекорд по наградам премии «Грэмми». У нее 28 статуэток. Предыдущий рекорд среди женщин принадлежал американской кантри-певице Элисон Краусс, у которой 27 самых престижных музыкальных наград.
Фото: Globallook
Аврил Хейнс стала первой женщиной, занявшей пост директора национальной разведки. До этого она была заместителем директора Центрального разведывательного управления и советника по национальной безопасности при администрации Обамы. Тогда она тоже была первой женщиной, занимавшей обе должности.
Фото: Globallook
Виола Дэвис стала единственной чернокожей женщиной, дважды номинированной на «Оскар» за лучшую женскую роль в общей сложности в четырех номинациях. «Для меня это отражение отсутствия доступа к возможностям, которые имели цветные люди в этом бизнесе. Если я получу "Оскар" в четвертый раз в 2021 году, то стану самой номинированной чернокожей актрисой в истории, это будет свидетельством явной нехватки материала для цветных артистов», — сказала Дэвис в одном из интервью в феврале 2021 года.
Фото: Globallook
Камала Харрис в этом году стала первой женщиной вице-президентом. Кроме того, она стала первым политиком афроамериканского и южноазиатского происхождения на этом посту. До этого по таким же характеристикам она была вторым сенатором в истории.
Фото: Globallook
Сара Томас — первая штатная женщина-судья в 100-летней истории НФЛ (американской Национальной футбольной лиги). К тому же она была первой женщиной, которая стала судьей на матче плей-офф НФЛ в 2019 году.
«Я всегда говорила, что если вы делаете что-то, потому что вам это нравится, а не пытаетесь доказать кому-то неправоту или получить признание за это, то признание, вероятно, произойдет само собой», — сказала Томас в интервью CBS News в 2019 году.
Фото: Globallook
Хлоя Чжао вошла в историю как первая девушка азиатского происхождения, которая получила «Золотой глобус» за «Лучшую режиссуру». Она стала второй, после Барбры Стрейзанд, женщиной, заслужившей данную премию.
Фото: Globallook
Тейлор Свифт получила премию «Грэмми», трижды выиграв в номинации «Альбом года», благодаря альбому Folklore. Он восьмой студийный альбом певицы, который создан во время карантина и стал самым продаваемым в 2020 году.
Фото: Globallook
В марте Нгози Оконджо-Ивеала стала первой женщиной и африканкой, возглавившей Всемирную торговую организацию с момента ее основания в 1995 году. Ранее она занимала посты министра финансов и иностранных дел Нигерии, на этих должностях также была первой женщиной.
Фото: Globallook
24-летняя американская спортсменка Симона Байлз считается одной из самых выдающихся спортсменок в мире. Ей удалось выполнить и удачно завершить очень сложное и опасное упражнение — двойную щуку Юрченко. За свое достижение гимнастка получила очередную золотую медаль. Этим летом она выступит на Олимпийских играх в Токио.
Фото: Globallook
Фото: Globallook
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