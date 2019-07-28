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«Беги, Лола, Беги»: певицу Елку в красном парике сравнили с Жанной Агузаровой и Леди Гагой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елка

Фото: Instagram Елки
37-летняя Елка предстала перед поклонниками в ярком образе.

Не так давно певица Елка продемонстрировала в своем блоге постройневшую фигуру, после чего последовал ряд ярких преображений. На съемке для журнала Esquire она предстала в образе, напоминавшем стиль Мэрилина Мэнсона. Ранее артистку сравнивали с Леди Гагой и Линдой. Теперь к этому списку добавилась Жанна Агузарова.

«Сегодня последний рабочий день и он уже закончился. У меня отпуск, пацаны. Еду с родней в спортлагерь, и это не шутка», — написала она и поделилась снимком в совершенно не спортивном образе.

«Воу!!! Ярко», «Новое альтер эго», «Красная ёлка? Крутаваще», «Женщина в красном! Как вы прекрасны»,«red woman stole my heart», «Какая интересная тут», «Какая ты стильная! Обнимаю от всего сердца», «Парик?», «Очки кайф, хочу такие тоже», «Очень классно», «Сногшибательно», «Вы невероятная», «Просто огонь, очень к лицу», «Такая разная! Такая родная», — обсуждают образ поклонники.

Не все подписчики сразу узнали певицу. «Это кто», «Аниме», «Беги Лола Беги», «На Агузарову чем то похожа стала. Необычная», «Ёлка спасибо за образ такой. Как уже выше сказано напомнила Агузарову», «На Леди Гагу похожа», — сравнивают они.

А кого напоминает вам певица?

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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