«Беги, Лола, Беги»: певицу Елку в красном парике сравнили с Жанной Агузаровой и Леди Гагой

Не так давно певица Елка продемонстрировала в своем блоге постройневшую фигуру, после чего последовал ряд ярких преображений. На съемке для журнала Esquire она предстала в образе, напоминавшем стиль Мэрилина Мэнсона. Ранее артистку сравнивали с Леди Гагой и Линдой. Теперь к этому списку добавилась Жанна Агузарова.

«Сегодня последний рабочий день и он уже закончился. У меня отпуск, пацаны. Еду с родней в спортлагерь, и это не шутка», — написала она и поделилась снимком в совершенно не спортивном образе.