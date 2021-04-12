BAFTA до карантина: 10 самых ярких образов звезд за всю историю премии

Из-за того, что красной ковровой дорожки на BAFTA в этом году фактически не было, редакция Passion.ru решила составить свой топ-10 самых ярких образов звезд за всю историю церемонии.

Первое место мы единогласно отдали паре Уильям и Кейт. Кембриджские в 2020 году выглядели элегантно и изысканно. Кейт еще раз подтвердила свой имидж бережливой герцогини и пришла на церемонию в роскошном платье от Alexander McQueen, в котором она уже была замечена в 2012-м. Образ она дополнила золотым клатчем и изящными украшениями. А ее прическа и макияж были безупречны, как всегда.

Второе место нашего топа также досталось паре – на сей раз экс-супругам Брэду Питту и Анджелине Джоли. В 2009-м они появились на BAFTA, сияя от счастья. Брэд был облачен в классический смокинг от Tom Ford, а Энджи была в открытом черном платье миди с желтыми вставками от Armani’s Prive collection. Воплощение голливудского шика в чистом виде.

Почетное третье место досталось Пенелопе Крус, которая стала настоящим украшением красной ковровой дорожки BAFTA-2007. Ее платье, которое создал Oscar de la Renta, с узорами, похожими на заснеженный лес в горах, чем-то отдаленно напоминало легендарный наряд Одри Хепберн. Распущенные волосы и smoky-eyes дополнили образ звезды, который выглядел законченным и по-настоящему роскошным.

Совсем немного недотянула до призовой тройки француженка Марион Котийяр. Актриса напоминала настоящий лучик света, озарявший все вокруг, в своем желтом платье от Dior Haute Couture. Свой образ она дополнила ярко-красной помадой и бриллиантовым колье.