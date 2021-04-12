BAFTA до карантина: 10 самых ярких образов звезд за всю историю премии
Из-за того, что красной ковровой дорожки на BAFTA в этом году фактически не было, редакция Passion.ru решила составить свой топ-10 самых ярких образов звезд за всю историю церемонии.
Первое место мы единогласно отдали паре Уильям и Кейт. Кембриджские в 2020 году выглядели элегантно и изысканно. Кейт еще раз подтвердила свой имидж бережливой герцогини и пришла на церемонию в роскошном платье от Alexander McQueen, в котором она уже была замечена в 2012-м. Образ она дополнила золотым клатчем и изящными украшениями. А ее прическа и макияж были безупречны, как всегда.
Второе место нашего топа также досталось паре – на сей раз экс-супругам Брэду Питту и Анджелине Джоли. В 2009-м они появились на BAFTA, сияя от счастья. Брэд был облачен в классический смокинг от Tom Ford, а Энджи была в открытом черном платье миди с желтыми вставками от Armani’s Prive collection. Воплощение голливудского шика в чистом виде.
Почетное третье место досталось Пенелопе Крус, которая стала настоящим украшением красной ковровой дорожки BAFTA-2007. Ее платье, которое создал Oscar de la Renta, с узорами, похожими на заснеженный лес в горах, чем-то отдаленно напоминало легендарный наряд Одри Хепберн. Распущенные волосы и smoky-eyes дополнили образ звезды, который выглядел законченным и по-настоящему роскошным.
Совсем немного недотянула до призовой тройки француженка Марион Котийяр. Актриса напоминала настоящий лучик света, озарявший все вокруг, в своем желтом платье от Dior Haute Couture. Свой образ она дополнила ярко-красной помадой и бриллиантовым колье.
Пятое место мы единодушно отдали сэру Шону Коннери. Настоящий шпион в 1998 году заявился на BAFTA в килте вместо смокинга, чтобы поддержать родную Шотландию. Шестое – Эмме Стоун, которая получила награду за лучшую женскую роль в фильме «Ла-Ла Ленд» в 2017 году в гибриде платья и брюк от Chanel Couture. На седьмой строке расположилась Николь Кидман, которая в 2007 году пришла получать свою награду за роль в картине «Часы» в простом, но элегантном белом шелковом платье. На восьмом месте, по мнению редакции, обосновалась Кейт Бланшетт в расшитом бисером платье от Armani. В 2005 году она стала лучшей актрисой второго плана в ленте «Авиатор». Предпоследнюю строчку нашего топа оккупировала Дженнифер Лоуренс образца 2018 года в черном платье от Dior, а замкнула чарт неподражаемая Элизабет Тейлор с мужем образца 1967 года Ричардом Бартоном.
Напомним, что Премия Британской киноакадемии – фактически репетиция «Оскара», по ее результатам нередко делают предсказания насчет того, кто увезет домой заветного золотого идола. В этом году украшением красной ковровой дорожки мероприятия стали Приянка Чопра в Pertegaz и украшениях Bvlgari, Гугу Эмбата-Роу в Louis Vuitton, Рене Зеллвегер в Armani Privé, Том Хиддлстон и Джеймс МакЭвой, порадовала своих поклонников и актриса Анна Кендрик. Триумфатором премии стал фильм «Земля кочевников», получивший сразу три награды.
Фото: globallook, dpa, gettyimages, eastnews
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