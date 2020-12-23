Бабушка стала моделью после смерти сына и победила в конкурсе красоты в 60 лет
Фото: instagram.com/prayerworksamen2
Карен Рассел из Кентукки, США, получила свой первый титул королевы красоты в прошлом году. Теперь бабушка надеется подать хороший пример своей 16-летней внучке Шейлинн, доказав, что «все возможно».
«Нет ничего лучше, чем платье, макияж и я, идущая по подиуму, - говорит модница. - Я ношу накладные ресницы и наношу косметику перед театрализованным представлением. Иногда я даже хожу на сцене на семидюймовых каблуках. Я соревновалась с очень красивыми женщинами за сорок и все равно побеждала. Просто выхожу на сцену и остаюсь собой. Судья однажды сказал, что я слишком много говорю и у меня слишком длинные волосы, но я все равно была лучшей».
Фото: instagram.com/prayerworksamen2
Бабушка попала в модельное агентство после того, как ее 32-летний единственный сын Джонатан умер в ноябре 2011 года. К ней подошел мужчина в хозяйственном магазине. Он попросил ее принять участие в конкурсе ветеранов войны в Кентукки, где, по словам Карен, она влюбилась в мир моды. Найти платье, подходящее по возрасту, было самой сложной задачей.
«Я потеряла все свои вечерние платья в результате пожара в 2013 году. Все сгорело дотла, поэтому пришлось купить новые, - уточнила она. - В результате я нашла потрясающее красное платье «для русалки» и в нем почувствовала себя принцессой».
Карен призналась, что не ожидала такого сюрприза в старости. «Никогда бы не думала, что когда-нибудь приму участие в театрализованном представлении. Но, кажется, нашла свое призвание. Я также помогаю поднять настроение женщинам, которые моложе меня. Моя внучка любит ходить со мной по магазинам, потому что я всегда выбираю для нее наряды», - резюмировала королева красоты.
Фото: Instagram/@prayerworksamen2
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