Бабушка стала моделью после смерти сына и победила в конкурсе красоты в 60 лет

Бабушка попала в модельное агентство после того, как ее 32-летний единственный сын Джонатан умер в ноябре 2011 года. К ней подошел мужчина в хозяйственном магазине. Он попросил ее принять участие в конкурсе ветеранов войны в Кентукки, где, по словам Карен, она влюбилась в мир моды. Найти платье, подходящее по возрасту, было самой сложной задачей.

«Я потеряла все свои вечерние платья в результате пожара в 2013 году. Все сгорело дотла, поэтому пришлось купить новые, - уточнила она. - В результате я нашла потрясающее красное платье «для русалки» и в нем почувствовала себя принцессой».

Карен призналась, что не ожидала такого сюрприза в старости. «Никогда бы не думала, что когда-нибудь приму участие в театрализованном представлении. Но, кажется, нашла свое призвание. Я также помогаю поднять настроение женщинам, которые моложе меня. Моя внучка любит ходить со мной по магазинам, потому что я всегда выбираю для нее наряды», - резюмировала королева красоты.