Анжелика Варум засветила лишнее в коротких шортиках и раскрыла все секреты идеальной фигуры

Поклонники Анжелики Варум так часто просят ее поделиться секретом идеальной фигуры, что она решила разом ответить на все вопросы о своем образе жизни в личном блоге.
«Я, на протяжении последних двадцати лет, стараюсь придерживаться раздельного питания, т.е. не смешивать белки с углеводами. Я исключила из своего рациона жареные продукты, мясные и рыбные бульоны, маринады, консерванты, соусы, дрожжи, сахар, любые напитки, за исключением обычной, негазированной воды. В течении дня я выпиваю от 2,5 до 4 литров воды (предпочитаю воду теплую, т.к. моим организмом она легче усваивается). Каждый третий день, равно как в те дни, когда я бываю простужена или в период просто напряженных для организма дней (перелетов, гастролей) я исключаю из рациона белковую пищу ("мясо, рыбу, молочные продукты и все производные от них" — пояснила певица позже в комментариях — прим.ред.). Это дает мне возможность легче пережить стресс и быстрее восстановиться», — поделилась она
«Что касается спорта, я не большой любитель изнуряющих тренировок и жесткого системного графика оных. Занимаюсь исключительно в охотку. Бегу предпочитаю быструю ходьбу. Хожу по 15-20 километров. Люблю плаванье, плаваю брассом и кролем по 2-3 километра. Ну и конечно же делаю простейшие упражнения на основные группы мышц рук, пресса, спины, ягодиц и ног. На любую из вышеперечисленных групп мышц в интернете можно найти огромное кол-во упражнений и выбрать наиболее вам подходящие», — призналась звезда.
«Главное во всем этом деле, начиная с системы питания и заканчивая спортом, это мотивация. Лично мне, как махровому фармакофобу, такой образ жизни позволил избавиться от целого "букета" профессиональных болезней, начиная от хронической усталости, затяжных, часто повторяющихся простуд и заканчивая изнуряющими мой организм аллергиями», — написала она под весьма откровенной фотографией, которую сделал ее муж, Леонид Агутин.
Анжелика Варум подчеркнула, что эта система подходит ей, но может не подойти кому-то из подписчиков. «Это не руководство к действию, а те навыки, которые подходят лично моему организму. <...> Научитесь слушать свой организм. Лучше чем он, никто не подскажет», — посоветовала она.
В комментариях певица ответила на все вопросы поклонников, которые конечно же возникли у многих: всем хотелось бы иметь такое же идеальное тело, как у звезды.
Так, сахар Анжелика получает только из фруктов и сухофруктов: «Фрукты я ем, как отдельный прием пищи, не смешивая их с остальными продуктами (исключение составляет грейпфрут, его можно есть с мясом). Стараюсь фрукты есть в первой половине дня, не позже 6 вечера, иначе на утро плохо себя чувствую. <...> Из витаминов пью только Магний В6 (он поддерживает нервную систему) и зимой витамин D». На мед у певицы аллергия. А хлеб она заменила бездрожжевыми крекерами, лавашем.
Артистка очень любит кофе, но в последние годы позволяет себе его только в качестве ароматерапии: «Приготовлю и нюхаю. Кому-то его пить полезно, а я, в последние годы, через двадцать минут после чашечки кофе, сопровождаемой краткосрочной эйфорией, стала чувствовать энергетический спад и сонливость. Это индивидуальная реакция. <...> Пью только воду. Ем 2-3 раза в день, в зависимости от рабочего графика. <...> Бутилированную. Предпочитаю в стекле. Чтобы не кипятить, приноровилась класть бутылку под струю горячей воды на несколько минут. Таким образом нагреваю ее до нужной мне температуры».
Алкоголь Варум употребляет очень редко: «Я равнодушна к алкоголю. Не научилась испытывать удовольствие от искусственного расслабления. По праздникам, чтобы поддержать компанию, могу... Иногда , под хороший стейк заказываю бокал красного вина. Но самым чистым и беспроблемным алкогольным напитком (в малых дозах) все же признаю водку».
«Соевые продукты не ем просто потому, что они мне не нравятся. Баланс не считаю. Животный белок не исключен из моего рациона. Я просто ограничиваю его потребление когда болею, а так же каждый третий день, чтобы разгрузить организм. В эти дни ем супы с фасолью или чечевицей. <...> Из молочных продуктов ем только творог. Очень люблю сыр, но стараюсь себя ограничивать. <...> Картофель люблю. Под углеводами подразумевала в основном крупы. <...> Тортики редко, но бывает))) Из мяса предпочитаю курицу и индейку. Очень люблю говяжьи стейки, но позволить их себе могу раз в месяц. Если чаще, начинаю чувствовать неприятные ощущения в суставах и появляется отечность. Слышала о том, что куриное мясо — не самый здоровый нынче продукт. Но мой организм пока его принимает без особых последствий...», — уточнила артистка, подчеркнув, что и ее супруг придерживается того же образа жизни, и является скорее примером для подражания, нежели расхолаживающим элементом.
Упомянула Варум и о распорядке своего дня. Вечером, если на ужин все-таки был белок, она ложится спать не раньше, чем через 3-4 часа. «А если овощной суп или рагу, можно лечь и через полтора-два часа», — написала она и добавила: «Ложусь, обычно, в полночь. В США раньше, часов в десять вечера. Встаю в шесть-семь утра». На завтрак Анжелика предпочитает есть каши на воде, блюда из яиц, творог.
«Страдаю от сухости кожи. Понимаю, что это, помимо возраста, результат частых перелетов, частой же смены воды, стрессов, бессонных ночей и т.д. Отказаться от профессии в пользу здоровья пока не получается. Стараюсь больше отдыхать и больше бывать на свежем воздухе. Пользуюсь необходимыми для моей кожи кремами. <...> Ничего особенного. Обычные кремы (в моем случае) для сухой кожи. Люблю лимфодренажный массаж лица. Избегаю всяких инъекций, нахожу их вредными и опасными. <...> Зимой занимаюсь чаще, 2-3 раза в неделю (если я не на гастролях). Летом предпочитаю ходьбу, ролики, велосипед. <...> Массажи делаю 2 раза в год, по 10 сеансов. В основном из-за проблем со спиной, после гастрольных перелетов и переездов. Люблю лимфодренажный массаж лица. Но все это не является системой. Это удовольствие, которое я могу позволить себе не так часто», — пожаловалась звезда.
Срывы бывают, но певица старается как можно скорее вернуться к своему обычному графику и лишнее постепенно уходит. «Разве что, первые три-четыре дня стараюсь не ужинать», — отмечает она.
В модные экологически чистые продукты Варум не верит: «По-моему это легенда, для того, чтобы взвинчивать цены в "экологически чистых" магазинах. Я верю в то, что можно самому вырастить относительно экологически чистые продукты, но у меня, к сожалению, такой возможности нет».
«Анжелика, ну какая же Вы красивая!!!», «Какие ноги!!», «Вы в потрясающей форме!!!», «Как вам на всех фото удаётся быть такой, Анжелика? Художник, что рисует дождь, вас наполнил вечной молодостью, я думаю», — осыпают ее комплиментами фанаты.
Фото: instagram