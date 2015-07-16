Анжелика Варум засветила лишнее в коротких шортиках и раскрыла все секреты идеальной фигуры

Анжелика Варум подчеркнула, что эта система подходит ей, но может не подойти кому-то из подписчиков. «Это не руководство к действию, а те навыки, которые подходят лично моему организму. <...> Научитесь слушать свой организм. Лучше чем он, никто не подскажет», — посоветовала она.

В комментариях певица ответила на все вопросы поклонников, которые конечно же возникли у многих: всем хотелось бы иметь такое же идеальное тело, как у звезды.

Так, сахар Анжелика получает только из фруктов и сухофруктов: «Фрукты я ем, как отдельный прием пищи, не смешивая их с остальными продуктами (исключение составляет грейпфрут, его можно есть с мясом). Стараюсь фрукты есть в первой половине дня, не позже 6 вечера, иначе на утро плохо себя чувствую. <...> Из витаминов пью только Магний В6 (он поддерживает нервную систему) и зимой витамин D». На мед у певицы аллергия. А хлеб она заменила бездрожжевыми крекерами, лавашем.

Артистка очень любит кофе, но в последние годы позволяет себе его только в качестве ароматерапии: «Приготовлю и нюхаю. Кому-то его пить полезно, а я, в последние годы, через двадцать минут после чашечки кофе, сопровождаемой краткосрочной эйфорией, стала чувствовать энергетический спад и сонливость. Это индивидуальная реакция. <...> Пью только воду. Ем 2-3 раза в день, в зависимости от рабочего графика. <...> Бутилированную. Предпочитаю в стекле. Чтобы не кипятить, приноровилась класть бутылку под струю горячей воды на несколько минут. Таким образом нагреваю ее до нужной мне температуры».

Алкоголь Варум употребляет очень редко: «Я равнодушна к алкоголю. Не научилась испытывать удовольствие от искусственного расслабления. По праздникам, чтобы поддержать компанию, могу... Иногда , под хороший стейк заказываю бокал красного вина. Но самым чистым и беспроблемным алкогольным напитком (в малых дозах) все же признаю водку».

«Соевые продукты не ем просто потому, что они мне не нравятся. Баланс не считаю. Животный белок не исключен из моего рациона. Я просто ограничиваю его потребление когда болею, а так же каждый третий день, чтобы разгрузить организм. В эти дни ем супы с фасолью или чечевицей. <...> Из молочных продуктов ем только творог. Очень люблю сыр, но стараюсь себя ограничивать. <...> Картофель люблю. Под углеводами подразумевала в основном крупы. <...> Тортики редко, но бывает))) Из мяса предпочитаю курицу и индейку. Очень люблю говяжьи стейки, но позволить их себе могу раз в месяц. Если чаще, начинаю чувствовать неприятные ощущения в суставах и появляется отечность. Слышала о том, что куриное мясо — не самый здоровый нынче продукт. Но мой организм пока его принимает без особых последствий...», — уточнила артистка, подчеркнув, что и ее супруг придерживается того же образа жизни, и является скорее примером для подражания, нежели расхолаживающим элементом.