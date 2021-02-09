Аномально длинные ресницы годовалой малышки удивили пользователей Сети
Как передает британский онлайн-портал The Sun, супердлинные ресницы малышки очень длинные и настоящие, но действительно выглядят похожими на накладные. Пользователи были настолько удивлены увиденным в коротком видео, которое гордая мать разместила в социальной сети ТikTok, что стали сомневаться в подлинности подобной красоты, о чем и стали спрашивать женщину в комментариях. В результате ей пришлось выложить еще один ролик, в котором она протирает глаза дочери ватными дисками, пока та спит, чтобы показать, что ресницы не накрашены и не фальшивые.
Свой пост пользовательница Сети подписала: «Моя малышка не пользуется косметикой/сыворотками для роста волос/подводкой для глаз и тушью… и это ее настоящие ресницы». Видео быстро стало вирусным и набрало больше 3 миллионов просмотров, почти полмиллиона лайков, а также тысячи комментариев. «Вам не нужно ничего доказывать людям», «Мои волосы на голове не такие длинные, как ее ресницы», «Я так завидую этому ребенку», «Очевидно же, что это настоящие ресницы, ни одна мать не стала бы накладывать макияж на младенца», – сообщили восхищенные люди.
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Фото: кадр из видео TikTok
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