Аномально длинные ресницы годовалой малышки удивили пользователей Сети

Свой пост пользовательница Сети подписала: «Моя малышка не пользуется косметикой/сыворотками для роста волос/подводкой для глаз и тушью… и это ее настоящие ресницы». Видео быстро стало вирусным и набрало больше 3 миллионов просмотров, почти полмиллиона лайков, а также тысячи комментариев. «Вам не нужно ничего доказывать людям», «Мои волосы на голове не такие длинные, как ее ресницы», «Я так завидую этому ребенку», «Очевидно же, что это настоящие ресницы, ни одна мать не стала бы накладывать макияж на младенца», – сообщили восхищенные люди.

Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:

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