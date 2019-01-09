«И не скажешь, что звезда»: Анну Семенович без макияжа и укладки не узнали поклонники

Часто в социальных сетях люди, особенно звезды, стараются появляться «при параде»: с макияжем и укладкой, либо после обработки снимков с помощью специальных программ. Фото, которое показала Анна Семенович в своем блоге, удивило многих.

«Пока на улице метель, греюсь у камина. Сегодня первый рабочий день, после длинных новогодних каникул и это не просто. Все привыкли спать до обеда, не думать о работе и жить в спокойном ритме. Я вам желаю сил и терпения, я уверенна за пару дней вы втянетесь в рабочий ритм, подойдете к своей работе с новыми силами и эмоциями. Удачи вам, мои дорогие! Я для вас готовлю много сюрпризов в этом году, вам будет весело», — обратилась звезда к подписчикам.