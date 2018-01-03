Анна Семенович раздразнила поклонников горячим снимком
Фото из Instagram Анны Семенович
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37-летняя Анна Семенович проводит зимние каникулы с родными, но не забывает делиться с подписчиками сексуальными снимками из недавней фотосессии.
Анна Семенович не позволяет поклонникам забыть о том, насколько она привлекательна и сексапильна. Звезда опубликовала в своем микроблоге красивый черно-белый снимок, на котором демонстрирует свой знаменитый пышный бюст и длинные стройные ноги.
«Сладких снов любимые», — лаконично подписала этот кадр Анна (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены. — Прим. ред.).
Однако фолловеры добродушно возразили певице: «Ой не знаю кто сможет уснуть после таких фото!!!! Анна, красотка!!!», «Лежу без сна, листаю ваши горячие фото». Интернет-пользователи сошлись во мнении, что на этих снимках Анна Семенович выглядит потрясающе, — вы в их числе?