37-летняя Анна Семенович проводит зимние каникулы с родными, но не забывает делиться с подписчиками сексуальными снимками из недавней фотосессии.

Анна Семенович не позволяет поклонникам забыть о том, насколько она привлекательна и сексапильна. Звезда опубликовала в своем микроблоге красивый черно-белый снимок, на котором демонстрирует свой знаменитый пышный бюст и длинные стройные ноги.

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich) Янв 3, 2018 at 1:14 PST