«Считаюсь секс-символом, что истинная правда»: Анна Семенович показала фигуру без прикрас и пожаловалась на производителей одежды

«Дорогие мои мужчины, по вашим многочисленным просьбам фото в купальнике и со всех сторон», — пояснила она.
«Мне вот интересно, мужчинам которые подписаны на меня, нравятся девушки с формами?», — поинтересовалась она.
«Вы сногшибательная такая как есть и не надо нам никакой другой», «Девочки вас бог одарил самым красивым богатством не худейте и ничего не делайте будьте такими красотками мы любим вас такими какие вы есть и с формами», «Мы любим округлости и выпуклости. Почему вас многие, включая меня, считают секс-символом? Да потому что каждый хочет держать в объятьях даму с большим и богатым внутренним миром! А ваш внутренний мир не просто большой, он галактического размера», — рассуждают мужчины-подписчики.
«Я никогда не была худой и не влезала в стандартные параметры модных дизайнеров, но при этом долгое время считаюсь секс символом, что истинная правда. Я никак не могу понять, почему Мировые бренды шьют одежду на девушек максимум с 3-4 размером груди, а что же делать нам, у кого 5-6 размер? Какая-то несправедливость получается», — возмутилась звезда, и подписчицы с формами ее поддержали.
Многие отметили, что даже 3-й размер груди — уже много, так как трудно носить майки и футболки.
Согласны? Какой, по вашему мнению, идеальный размер?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!