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«Считаюсь секс-символом, что истинная правда»: Анна Семенович показала фигуру без прикрас и пожаловалась на производителей одежды

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Семенович

Фото: Instagram Анны Семенович
39-летняя Анна Семенович опубликовала серию пляжных фотографий.

«Дорогие мои мужчины, по вашим многочисленным просьбам фото в купальнике и со всех сторон», — пояснила она.

«Мне вот интересно, мужчинам которые подписаны на меня, нравятся девушки с формами?», — поинтересовалась она.

«Вы сногшибательная такая как есть и не надо нам никакой другой», «Девочки вас бог одарил самым красивым богатством не худейте и ничего не делайте будьте такими красотками мы любим вас такими какие вы есть и с формами», «Мы любим округлости и выпуклости. Почему вас многие, включая меня, считают секс-символом? Да потому что каждый хочет держать в объятьях даму с большим и богатым внутренним миром! А ваш внутренний мир не просто большой, он галактического размера», — рассуждают мужчины-подписчики.

«Я никогда не была худой и не влезала в стандартные параметры модных дизайнеров, но при этом долгое время считаюсь секс символом, что истинная правда. Я никак не могу понять, почему Мировые бренды шьют одежду на девушек максимум с 3-4 размером груди, а что же делать нам, у кого 5-6 размер? Какая-то несправедливость получается», — возмутилась звезда, и подписчицы с формами ее поддержали.

Многие отметили, что даже 3-й размер груди — уже много, так как трудно носить майки и футболки.

Согласны? Какой, по вашему мнению, идеальный размер?

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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