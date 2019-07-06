«Считаюсь секс-символом, что истинная правда»: Анна Семенович показала фигуру без прикрас и пожаловалась на производителей одежды

«Мне вот интересно, мужчинам которые подписаны на меня, нравятся девушки с формами?», — поинтересовалась она.

«Вы сногшибательная такая как есть и не надо нам никакой другой», «Девочки вас бог одарил самым красивым богатством не худейте и ничего не делайте будьте такими красотками мы любим вас такими какие вы есть и с формами», «Мы любим округлости и выпуклости. Почему вас многие, включая меня, считают секс-символом? Да потому что каждый хочет держать в объятьях даму с большим и богатым внутренним миром! А ваш внутренний мир не просто большой, он галактического размера», — рассуждают мужчины-подписчики.